Albenga, la polizia locale incontra gli studenti delle medie per parlare di educazione stradale

Albenga. Questa mattina al Teatro Ambra l’ufficio educazione alla legalità del comando Polizia Locale di Albenga in collaborazione con il Lions Club, la FIAB (federazione Italiana ambiente e bicicletta) e l’ACI, hanno organizzato una giornata dedicata alla sicurezza stradale per gli alunni delle scuole medie di Leca. Era inoltre presente personale medico dell’Unità spinale unipolare dell’ospedale di Santa Corona per portare la propria testimonianza ai ragazzi.

L’ispettore Dagnino ha presentato una slide sull’icidentalità stradale mentre l’Agente Alessandro Toro ha raccontato la sua storia spiegando ai ragazzi come, dopo un incidente motociclistico per causa di servizio, ha avuto il coraggio di riprendere a guidare

Il formatore ACI Roberto Fragapane ha dato utili consigli sulla circolazione stradale, mentre il personale medico di Santa Corona, oltre a presentare l’operato del reparto, ha portato un filmato realizzato dalle scuole medie di Pietra Ligure inerente un giovane che ha avuto un incidente in moto.

Sergio Galizia della FIAB di Albenga ha illustrato i vantaggi ecologici, economici e sociali che comporta il raggiungere le scuole con la bicicletta e sono inoltre stati proiettati filmati prodotti dalla Polizia Municipale di Albenga in collaborazione con le scuole primarie inerenti la legalità.

In ultimo è stata sviluppata un’attività didattica nella quale si simulava la guida in preda alle sostanze stupefacenti e all’abuso di alcolici. I ragazzi sono stati attenti e partecipativi hanno posto domande pertinenti. Il giudizio degli insegnanti e del dirigente scolastico Mosè Laurezano sul tipo di attività svolta sono stati molto positivi. L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci ha rimarcato l’importanza della bellezza dello seguire le regole anziché dell’infrangerle.