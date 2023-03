Albenga inarrestabile: meno partite sempre +8. Buttu: “Sofferenza e qualità”

Mancano sei partite alla fine del campionato di Eccellenza. L’Albenga, dopo aver pareggiato 0 a 0 in casa della Lavagnese, ottiene la terza vittoria consecutiva superando 3 a 0 la Forza e Coraggio. Un cliente scomodo che all’andata aveva battuto gli ingauni. Pietro Buttu non può che sorridere. Non solo perché il distacco di 8 punti diventa sempre più pesante man mano che diminuiscono le giornate, ma anche perché pian piano l’infermeria si sta svuotando. Oggi, rientro con goal di Costantini.

“Abbiamo giocato contro una squadra tosta – commenta l’allenatore-, la Forza e Coraggio è la vera sorpresa del campionato. In casa, ha numeri più importanti anche dei nostri. Le partite vanno vinte con la qualità, certo, ma anche sapendo soffrire. Costantini è tornato dopo due mesi, ha fatto un grandissimo goal. La prossima settimana dovrebbero tornare Anselmo, Gabriel Graziani e Trofo. La squadra ha saputo sopperire alle assenze nella fase cruciale del campionato”.

Procede spedito il recupero di un big come Di Salvatore, al quale è stato chiesto anche qualche sacrificio in fase difensiva: “L’ho messo in difficoltà, ne viene da un infortunio importante. Non è al top, ma in condizione può fare benissimo anche il lavoro in copertura. Non ho aggettivi per descrivere l’abnegazione che questa squadra mette durante la settimana. Siamo in testa dalla prima giornata, il merito è dei giocatori”. Mastrippolito non è sceso in campo: “Pensavo che stesse bene – aggiunge Buttu – . Ma non era un infortunio di poco conto. Abbiamo deciso di comune accordo di non impiegarlo. Non abbiamo bisogno di affrettare i tempi”.

Sei gare, occhio particolare al big match con l’Imperia della penultima e alla partita “del cuore” di Buttu contro il suo ex Finale? Manco per sogno, l’allenatore ribadisce il mantra: “Significherebbe non aver capito nulla. L’impegno più importante è quello contro il Busalla della prossima settimana”.