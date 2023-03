Albenga in lutto, è morta la maestra Lilly Pisani

Albenga. La città delle Torri e il mondo della scuola, in lutto, piangono la scomparsa di Lilly Pisani, figura molto conosciuta e ben voluta da tutta la comunità ingauna.

La “maestra Lilly”, come era soprannominata, ha lavorato per oltre 30 anni (dagli inizi degli anni ’80) all’asilo comunale di Albenga. Era andata in pensione nel 2016, dopo aver cresciuto generazioni di ingauni.

“Era una persona molto semplice, che sapeva farsi voler bene con poco. Tantissimi gli ex alunni che la fermavano per strada per un saluto e per raccontare aneddoti di anni addietro”, ha affermato chi ben la conosceva.

Un affetto, quello della maestra per i suoi piccoli alunni, definita “amorevole non solo nel lavoro ma anche nella vita”, pienamente ricambiato dai bimbi di allora, come testimoniato anche dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza giunti alla famiglia in queste ore.

Scomparsa all’età di 63 anni, ha lasciato la sorella Katia, con il marito Marco, gli adorati nipoti Fabio e Paolo e la zia Lilli. I funerali saranno celebrati domattina (31 marzo), alle 9,30, nella cattedrale San Michele, ad Albenga.