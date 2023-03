Albenga, Ferrante elogia Marinelli: “Nuovo ma competente. Rosa già da Serie D”

Albenga. Il direttore sportivo Marco Ferrante è entusiasta della stagione che sta disputanto la squadra ingauna. E non potrebbe essere altrimenti visto che la promozione di Serie D sembra ormai a un passo. L’ex bomber del Torino spende parole al miele per il presidente Simone Marinelli, sottolineando come ad Albenga abbia mostrato competenza pur essendo da poco nel mondo del calcio. Un plauso anche alla squadra: “Le seconde linee sono prime scelte, questa rosa potrebbe fare bene già adesso in Serie D”.

“Si sta dando continuità ad un qualcosa di straordinario – afferma – . Il presidente ha allestito un organico che va oltre questa categoria. Si è creato un giocattolo non perfetto, ma quasi. A Lavagna la dimostrazione, visto che c’erano 6-7 giocatori importanti infortunati. Con le seconde linee si è dimostrato di meritare la classifica che abbiamo. Questa squadra ha grande continuità interna, ma la qualità degli interpreti ha permesso un ottimo rendimento anche fUori”.

“Si può sempre fare di più sia nel calcio che nella vita – prosegue -. Marinelli ha creato un giocattolo perfetto, un plauso a questo uomo che ha portato l’Albenga così in alto insieme, alla squadra e all’allenatore. Ha sofferto molto l’anno scorso, ha speso molto per provare a riportare in alto il Savona. Qui, affiancato dalle persone giuste, ha fatto un grandissimo lavoro come non lo si vedeva da diversi anni. Indipendentemente da quello i protagonisti sono i giocatori, ora si punta alla promozione. Mancano sei partite e per tutti siamo in D, rimaniamo però umili restando con i piedi per terra. Cerchiamo di arrivare alla matematica festeggiando sempre il giusto, lo schiaffo è sempre dietro l’angolo”.