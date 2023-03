Albenga, Esselunga prossima all’apertura: l’obiettivo è inaugurare entro fine marzo

Albenga. Decine e decine di operai che vanno e vengono e mezzi di svariato genere incolonnati quotidianamente lungo la Sp582 che porta da Albenga a Garessio: impossibile non vederli. E sono tutti al lavoro, da mesi, per l’apertura del nuovo punto vendita di Esselunga, ormai davvero imminente.

Il colosso infatti ha trovato dimora nello stabilimento di Leca dell’ex centro commerciale Delbalzo, proprio vicino al casello dell’A10 Genova – Ventimiglia. Una scelta non casuale, a due passi dell’autostrada, per l’attività tanto amata da piemontesi e lombardi (e non solo) che, nei weekend, durante i “ponti” ed in estate, “invadono” letteralmente il comprensorio ingauno.

E la curiosità di tutti ovviamente, con la struttura che ormai risulta visibilmente in fase di ultimazione, gravita attorno alla data di apertura del nuovo supermercato. Non semplice scoprirlo poiché Esselunga mantiene sempre il massimo riserbo sulla data, che viene comunicata ufficialmente (e Albenga non farà eccezione) solo a pochi giorni dall’apertura stessa.

Ma dalle informazioni raccolte dalla redazione di IVG.it, almeno nelle intenzioni, l’apertura avverrà entro la fine del mese di marzo in corso. Quando? Le ipotesi più accreditate sono 2: il 22 oppure il 29 marzo. E non sono numeri sparati a caso. Le due date, infatti, cadono di mercoledì e non è una coincidenza: la tradizione di Esselunga impone che ogni nuova apertura avvenga sempre in questo particolare giorno della settimana, restringendo di molto il campo delle ipotesi.

Quel che è certo è che l’azienda ha avviato un’enorme campagna di “reclutamento” e porterà oltre 100 persone a trovare un’occupazione (per la maggior parte di Albenga e zone limitrofe), all’interno del supermercato, la cui organizzazione, così come la data, è ancora avvolta da un alone di mistero, che col passare dei giorni diventa sempre meno fitto.

Sono già diversi gli ingauni, soprattutto giovani, che hanno iniziato il periodo di prova in altre sedi, in particolare in Piemonte, e che ora sono pronti al rientro ad Albenga per il tanto atteso taglio del nastro e l’inizio del loro nuovo percorso professionale.