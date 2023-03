Albenga, Esselunga conferma apertura il 22 marzo: sarà presente anche Toti

Albenga. Come anticipato da IVG.it, è stata confermata la data di apertura del nuovo punto vendita di Esselunga ad Albenga: sarà il prossimo mercoledì 22 marzo.

Il colosso lombardo, che ha trovato dimora nello stabilimento dell’ex centro commerciale Delbalzo, a Leca, aprirà i battenti già a partire dalle 7,30, mentre la cerimonia di inaugurazione si svolgerà intorno alle 11,30.

Al taglio del nastro saranno presenti numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. E ci sarà anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, assente da Albenga ormai da quasi 2 anni (era luglio 2021, alla cerimonia di fine lavori del primo lotto dei rii Fasceo e Carendetta).

La scelta di Esselunga di stabilirsi lungo la Sp582, che porta da Albenga a Garessio, non è certo casuale: si trova nei pressi del casello dell’A10 Genova-Ventimiglia, location “comoda” anche per i turisti piemontesi e lombardi che, nei weekend, durante i “ponti” ed in estate si recano in Riviera.

Non sono ancora stati forniti dettagli precisi sull’organizzazione interna del nuovo punto vendita, che saranno svelati direttamente il 22 marzo. Sono diversi gli ingauni, soprattutto giovani, che dopo un periodo di prova in altre sedi, in particolare in Piemonte, sono rientrati ad Albenga per la nuova apertura.