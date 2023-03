Albenga, Distilo: “Modifiche al bando affitti, se non si torna a quello originale scriverò alla Regione”

Albenga. “Il comune di Albenga modifica un bando per gli affitti regionali. Incredibile come l’amministrazione voglia utilizzare il nuovo bando della Regione Liguria stanziato per Isee maggiori fino a 16.700 euro per incrementare quello dello scorso anno dove hanno potuto partecipare solo chi aveva un Isee inferiore”.

A dirlo Diego Distilo, che prosegue: “Non si possono utilizzare due fondi diversi trasformando la finalità del bando nuovo. Se l’amministrazione vuole incrementare il vecchio bando per cercare di erogare un contributo maggiore aggiungano i soldi dal bilancio comunale invece di pensare a feste e manifestazioni di ogni genere. Se procederanno in questo modo priveranno tutte le famiglie di un diritto stabilito dalla Regione Liguria. Intervengano immediatamente a pubblicizzare il nuovo bando come è stato redatto dalla Regione Liguria, in caso contrario mi troverò costretto a scrivere alla Regione e a tutti gli organi proposti per il controllo”.

“Mi dispiace davvero tanto dover intervenire, ma questi amministratori devono capire che amministrare un Comune non è come amministrare un condominio per tutto il rispetto verso gli amministratori condominiali” conclude Distilo.