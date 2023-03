Albenga con un piede in Serie D. Marinelli: “Merito di Buttu, un’emozione grandissima”

Lavagna. Giornata molto importante per gli sviluppi del campionato di Eccellenza. Il risultato finale tra Lavagnese e Albenga è stato un pareggio a reti bianche che sorride agli uomini di Pietro Buttu. +8 in classifica mantenuto a nove giornate dalla fine.

Il presidente Simone Marinelli si è potuto liberare di tutta la tensione accumulata nel post partita: “Sono emozionatissimo, non potete capire. Abbiamo subito soltanto una punizione nella quale Radu si è superato. Anche se avessimo perso, cinque punti di distanza sarebbero stati ancora tanti. Però per come sono i media e l’ambiente calcistico sarebbe stato un po’ più duro psicologicamente proseguire. Ora dipende tutto da noi e piano piano recupereremo gli infortunati, con Di Salvatore in gruppo da martedì”. Una sforzo importante, a tal proposito, è stata fatto per il pieno recupero di Gabriel Graziani: “Lunedì scorso siamo riusciti ad andare da chi aveva fatto il tutore a Sofia Goggia permettendole di svolgere le Olimpiadi. Una scelta dovuta al valore del ragazzo”.