Albenga, Ciangherotti (FI): “Uffici Hera inaccessibili ai disabili, rimuovere subito la barriera”

Albenga. “L’amministrazione albenganese si distingue ogni giorno di più per la scarsa sensibilità riservata alle persone disabili. Presso gli uffici di Hera è presente una grossa barriera architettonica che impedisce l’accesso agli uffici. Un ostacolo ben visibile a tutti, soprattutto alle persone in carrozzina, ma a quanto pare non abbastanza meritevole di attenzione da parte del sindaco e dell’assessore alle politiche sociali. Gli utenti in carrozzina vengono ad oggi ricevuti sul marciapiedi per espletare le varie pratiche del gas”. Lo afferma il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista ha raccolto la testimonianza di un ragazzo disabile albenganese: “È inaccettabile dover ascoltare queste storie ancora oggi – spiega Ciangherotti -. Mentre l’amministrazione ingauna non perde l’occasione di parlare di resyling sui giornali, esistono priorità da risolvere, come i cittadini che non riescono ad accedere all’interno di alcuni uffici pubblici perché si ritrovano di fronte a delle barriere architettoniche insormontabili”.

“Non è la prima volta che la maggioranza si dimostra lontana anni luce dai problemi di queste persone – aggiunge il capogruppo albenganese -. Questa mancanza di sensibilità produce un effetto negativo anche all’esterno. In questo modo, infatti, il messaggio che passa è quello di una città ‘maglia nera’ sotto il profilo dell’accessibilità e della fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità”.

Ciangherotti, infine, fa sapere che “trattandosi di un servizio pubblico ed una concessione data alla città, porterò all’attenzione del consiglio comunale una mozione per richiedere, negli imminenti lavori di restyling di via Papà Giovanni XXIII che Forzw Italia e Lega han più volte sollecitato dai banchi della minoranza, anche l’immediata rimozione di questo ostacolo. Non dovrei nemmeno arrivare a questo punto, ma visto che per il sindaco e l’assessore alcuni ostacoli sembrano essere invisibili, non ho altra scelta”.