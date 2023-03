Albenga, Cancellara esalta l’ambiente: “Società in salute, in città c’è grande entusiasmo“

Albenga. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Annibale Riva” Albenga e Forza E Coraggio si sono sfidate in occasione della ventottesima giornata del campionato di Eccellenza. Gli ingauni allenati da Pietro Buttu si sono aggiudicati il match con un netto 3-0, questo per la gioia del proprio tecnico che, a fine partita, si è detto soddisfatto per l’ennesima prestazione convincente offerta dai suoi giocatori.

Al termine della stessa gara Roberto Cancellara, vicepresidente dei bianconeri, si è mostrato dello stesso avviso, questo commentando poi l’annuncio del sindaco Tomatis riguardante i 300mila euro di investimento sull’Annibale Riva: “Con il sindaco e con l’amministrazione comunale parliamo dai primi giorni in cui siamo arrivati, sono sempre stati aperti ad ogni nostra richiesta. Sono state realizzate da parte della federazione alcune verifiche inerenti ai locali in modo tale da farci trovare preparati in caso di promozione. Cerchiamo di rimanere sul pezzo”.

In seguito l’intervistato ha proseguito il proprio intervento commentando la scelta del presidente Marinelli di aprire ancora una volta gratuitamente i cancelli dell’impianto che ospita le sfide casalinghe dell’Albenga. “Considero questa decisione un sintomo di benessere – ha affermato Cancellara -. La società ed in particolare il presidente Marinelli, che è al 90% finanziatore del club, si possono permettere di compiere gesti simili. Forse si parla ancora troppo poco di questo tipo di iniziative, credo che andrebbero ulteriormente amplificate considerando che siamo praticamente gli unici a promuoverle”.

Infine il vicepresidente dell’Albenga ha concluso dichiarando: “Credo che i motivi della grande affluenza allo stadio siano il grande campionato della squadra e la possibilità di accedere liberamente all’impianto, in città c’è grande entusiasmo e questo non può che renderci orgogliosi”.