Albenga, Buttu tiene alta l’attenzione: “Mancano otto domeniche. Testa alla Cairese, non alla Serie D”

Albenga. Una vittoria dal sapore di promozione non tanto per la distanza in classifica, rimasta invariata (la Lavagnese è sempre a -8 dagli ingauni), ma per come è arrivata. L’Albenga infatti ha dimostrato tutto il proprio carattere, questo rimontando un Taggia stoico, una squadra brava ad andare in vantaggio chiudendo sullo 0-1 i primi 45’.

Nella seconda frazione però è venuta fuori la formazione di Pietro Buttu che, nel post partita, si è complimentato con i suoi commentando quanto accaduto con Gabriel Graziani: “Innanzitutto credo sia doveroso un plauso ai ragazzi che hanno ribaltato una partita contro una squadra ben messa in campo, una formazione che ha qualità in tutti i reparti. Preferirei non accampare alibi, noi però siamo venuti a sapere che Gabriel Graziani non sarebbe potuto scendere in campo 2 minuti prima dell’inizio del match.”

“La squadra a causa di questo inconveniente si è presentata sul rettangolo verde contratta – ha spiegato l’intervistato -. Trovo assurda una cosa di questo genere, il ragazzo aveva giocato a Lavagna e non capisco perchè non potesse farlo anche oggi. Non voglio addentrarmi nella polemica comunque. Vincere era importante per mantenere gli 8 punti di vantaggio con una domenica in meno, ci siamo riusciti e per questo siamo felici.”