Albenga, Buttu esulta: “Orgoglioso, miglior attacco e miglior difesa: non siamo primi per caso”

Lavagna. Pareggio tra Lavagnese ed Albenga. Partita equilibrata ma dai ritmi elevatissimi; gli ingauni hanno disputato un ottimo match per tutto l’arco dei 90 minuti. Con il pareggio, gli ingauni mantengono 8 punti di vantaggio proprio sui bianconeri levantini.

Nonostante le numerose assenze, dalle quali sono rientrati Gargiulo, che ha giocato titolare, e Moi, subentrato, la rosa di Pietro Buttu ha disputato una partita di livello. Si aggiunge però un nuovo indisponibile, Anselmo, che ha accusato un fastidio durante il riscaldamento ed è stato quindi sostituito nell’undici titolare da Mariani, classe 2004 che Buttu ha inserito in attacco insieme a Sogno: “E’ una rosa eccezionale. Era molto dura giocare con la Lavagnese oggi, venivano da un buon periodo. Partita per loro di vitale importanza come per noi, sicuramente avrebbero voluto accorciare. Faccio i complimenti a questo gruppo, sono orgoglioso di questi ragazzi“.

Squadra che con pieno merito si trova in testa alla classifica dalla prima giornata di campionato. Nel primo tempo spicca molto di più l’Albenga rispetto ai padroni di casa. Difficile impensierire la difesa ingauna con i lanci lunghi quest’oggi, specialmente con un Juan Pablo Gargiulo in giornata e pronto ad avventarsi di testa su ogni pallone. Il secondo tempo va invece a favore della Lavagnese, leggermente più fastidiosa rispetto alla prima parte di gara. L’occasione migliore è sicuramente quella di Lombardi su calcio di punizione, alla quale risponde brillantemente Radu: il pareggio passa anche dai suoi guantoni.

Infine parole ricche d’amore quelle che Buttu ha voluto spendere verso la propria tifoseria: “Mi dispiace che questa squadra sia stata contestata settimana scorsa, voglio portare questa città e questi tifosi nella categoria che compete loro, sono sicuro che ci riuscirò con l’aiuto del presidente. Se guardiamo i dati, siamo la migliore difesa e il miglior attacco del campionato, questi numeri dimostrano che non diamo solo calci al pallone”.