Albenga, Antonio Bortolaso nuovo presidente del Trincheri: voto unanime su ecocardiografo e piscina

Albenga. È il dottor Antonio Bortolaso il nuovo presidente dell’istituto Domenico Trincheri. È questo quanto emerso nella serata di ieri (28 febbraio) al termine della nuova seduta del consiglio comunale di Albenga, dove a far notizia (ed è proprio così, visti i precedenti) è stata la pressoché totale assenza di scontri accesi tra maggioranza e minoranza, fatto salvo per la bocciatura della mozione di intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto.

Ma andiamo con ordine. Erano 3 le mozioni presentate dalla minoranza e le premesse relative alle prime due (in particolare la formulazione dei due testi), un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga e la sostituzione delle porte di ingresso della piscina comunale, sembravano ideale terreno di scontro, ma così non è stato.

Il presidente del consiglio comunale Diego Distilo, infatti, ha convocato una capigruppo pre-consiglio proprio per cercare di superare gli scogli e ottenere voto unanime. Missione compiuta: tieni di qua ma concedi di là e, dopo alcuni emendamenti e lievi modifiche ai rispettivi testi, entrambe sono state votate all’unanimità dal parlamentino ingauno.

UN ECOCARDIOGRAFO PER L’OSPEDALE DI ALBENGA

Scendendo nello specifico, il primo punto era relativo alla raccolta fondi lanciata per l’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria di Misericordia. Inizialmente la minoranza chiedeva “la rinuncia da parte di tutti i consiglieri dell’indennità annua e da parte di tutti i componenti della giunta comunale di una mensilità” per contribuire alla causa. Alla fine il punto è passato ma “le donazioni avverranno su base volontaria” (in sostanza ognuno deciderà autonomamente se e quanto donare) e l’invito è stato esteso anche ai comuni limitrofi (chiunque vorrà potrà contribuire) e alla cittadinanza stessa.

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato “Un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga”, Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.

“Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare quanti hanno già fatto donazioni per l’acquisto dell’ecocardiografo, in particolare i Fieui di Caruggi che con il Premio Fionda di legno-Sigfrido Ranucci hanno permesso di donare 5.160 euro, l’associazione Tra le Torri che ha donato mille euro, i Fieui di Caruggi e gli Albenga Runner che hanno donato il ricavato di CorriAMO la fionda 2.204 euro, l’associazione Vecchia Albenga 910,10 euro, l’associazione Volontari Ospedalieri mille euro. È importante il contributo di ciascuno per riuscire ad acquistare questo importante strumento, per questo chiediamo, ognuno sulla base della propria sensibilità e possibilità, di impegnarsi per raggiungere questo importante obiettivo”, ha dichiarato nell’occasione il sindaco Riccardo Tomatis.

PORTE DELLA PISCINA COMUNALE DA SOSTITUIRE

La seconda mozione, invece, aveva come tema la piscina comunale, con porte di ingresso e citofono da sostituire (alcune persone con disabilità erano costrette a telefonare per farsi aprire).

“Sono numerosi gli utenti diversamente abili della piscina di Albenga che hanno sollevato una corale protesta per la difficoltà di accedere alla struttura comunale a causa della presenza di porte di accesso ‘off limits’, sottomisurate rispetto all’ingombro delle carrozzine. Siamo a chiederne la sostituzione immediata”, la richiesta iniziale della minoranza.

Al termine della capigruppo, il testo della mozione è stato modificato, edulcorato in particolare di alcuni termini, e, soprattutto, è stata inserita una tempistica entro la quale dovranno essere terminati i lavori: il 31 dicembre 2023. Come ha spiegato l’assessore Marta Gaia, infatti: “Le operazioni sono più complesse di ciò che appare. Non basta, infatti, sostituire le porte ma trovarne di idonee, in grado, ad esempio, di mantenere il calore all’interno della struttura, ma anche ridisegnare i piani relativi alle uscite di sicurezza”.

INTITOLAZIONE DI UNA VIA o PIAZZA A NORMA COSSETTO

“Norma Cossetto, studentessa istriana, fu uccisa dai partigiani e infoibata mentre era ancora viva. Non esistono morti di destra o di sinistra, pertanto riteniamo giusto intitolare uno spazio pubblico a suo nome”, la proposta della minoranza, presentata dal consigliere Gerolamo Calleri.

Ma, condita da qualche protesta e screzio, la proposta non è passata, con voto contrario da parte dela maggioranza, dalla quale il consigliere Emanuela Guerra ha spiegato che “Albenga ha già dimostrato grande sensibilità per la vicenda, intitolando recentemente una piazza proprio ai ‘martiri della Foibe’”.

DIMISSIONI DI CORRADI: BORTOLASO NUOVO PRESIDENTE DEL TRINCHERI

La vera notizia emersa dal consiglio è la nomina del nuovo presidente dell’istituto Domenico Trincheri. Dopo la presa d’atto delle dimissioni dell’ormai ex presidente Corradi, si è passati al voto. Antonio Bortolaso, albenganese, laureatosi in medicina e chirurgia presso l’Università di Genova, si è specializzato in igiene e medicina preventiva per svolgere successivamente la propria attività di medico ad Albenga e presso la Clinica San Michele. Ha svolto inoltre importanti incarichi per USL (poi ASL) tra cui ricordiamo la sua nomina a coordinatore del Distretto n.6 , referente nell’Ambito Sanitario n.1 dell’USL 2 Savonese oltre che della propria Unità Operativa (Medicina di Base, Specialistica e Farmaceutica) anche delle altre U.O. del servizio attività distrettuale: U.O. materno infantile e riabilitazione dell’età evolutiva e U.O. anziani e handicappati. È stato nominato, ed è tutt’oggi, direttore del distretto sanitario albenganese, ricevendo ottime valutazioni dalla Commissione ASL 2 (QUI il curriculum completo).

E da parte dei membri di maggioranza e opposizione sono arrivati “complimenti” e “auguri di buon lavoro” bipartisan per un ruolo che, ricordiamo, ad oggi viene assunto su base volontaria (ovvero senza alcun tipo di retribuzione).

VARIAZIONI AL BILANCIO

Sempre nel corso del consiglio, sono state poi approvate alcune variazioni di bilancio (le pratiche sono state date per “lette”). Variazione da 1 milione di euro “da destinare alla restituzione della somma percepita a suo tempo in fase della prima alienazione della Farmacia Comunale di Via Dalmazia e poi oggetto di annullamento della gara”.

Una variazione da circa 280mila euro per la gestione Web dei servizi al cittadino: si tratta di fondi ottenuti attraverso il PNRR con i progetti “cittadino informato” e “cittadino attivo”. Con i fondi, si provvederà alla ristrutturazione completa del sito istituzionale del Comune, dove saranno inseriti anche alcuni servizi interattivi (dalla richiesta per accedere alla ztl, all’avviso di scadenza e necessità di rinnovo della carta di identità etc)”

Altri 14mila euro saranno destinati “all’estensione dell’utilizzo delle piattaforme dell’identità digitale per poter accedere ad alcuni servizi comunali attraverso SPID, CIE o CNS”.

Infine, variazione da circa 200mila euro per gli infissi della scuola di via degli Orti: “Attraverso la partecipazione all’avviso C.S.E. 2022 del Mite – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica – abbiamo ottenuto il finanziamento di 201.203,86 euro che utilizzeremo per la sostituzione degli attuali infissi esterni del primo e parte del secondo piano delle scuole Don Barbera di via degli Orti con altri nuovi e più performanti in PVC”, ha spiegato l’assessore Silvia Pelosi.

BOZZA DI CONVENZIONE CON I COMUNI DI CASTELBIANCO E CASTELVECCHIO

Infine, è stata approvata (anche in questo caso il punto è stato dato per “letto”) la bozza di convenzione che prevede lo “Svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di paesaggio di cui all’art. 9 comma 1 della 1.r. 13/2014 tra il Comune di Albenga, il Comune di Castelbianco e il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena”.