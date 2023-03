Albenga, addio all’ex hotel Ondina sul viale Italia: al suo posto 20 nuovi appartamenti

Albenga. La Città delle Torri saluta l’ex hotel Ondina, situato nel centralissimo viale Italia. O per meglio dire, lo aveva già fatto circa 15 anni fa (era abbandonato da allora e ha ottenuto lo svincolo alberghiero nel 2015), ma oggi l’addio diventa definitivo.

La Mamy Srl, azienda ingauna nata ne 2009, ha infatti presentato un progetto di “demolizione fabbricato a destinazione non residenziale (ex albergo) e ricostruzione in sito con ampliamento volumetrico di fabbricato a destinazione residenziale”.

Tradotto in parole povere: l’ex hotel-pensione sarà demolito e al suo posto sorgeranno 20 nuovi appartamenti.

Il nuovo fabbricato, a destinazione esclusivamente residenziale, avrà una superficie di circa 1500 metri quadrati e il Comune incasserà circa 144mila euro (standard) a cui andranno ad aggiungersi 76mila euro (oneri di urbanizzazione).

La giunta, nella relativa delibera, ha già assunto l’impegno di impegnare la somma di 144mila euro “in lavori di riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici comunali”.

Purtroppo, il tema degli edifici abbandonati è un problema che accomuna tantissime città italiane: ferite aperte nel cuore di diverse realtà. E la Città delle Torri non fa eccezione.

“Anche Albenga, come altre realtà, si trova a fare in conti con questa problematica. Nel caso specifico, si tratta di un edificio abbandonato da oltre 15 anni, – ha spiegato il sindaco Riccardo Tomatis. – Oggi trova nuova vita con la realizzazione di un immobile residenziale. Un’ottima opportunità per tutti coloro che decidono di venire a vivere qui oppure per chi è intenzionato ad acquistare una seconda casa, in una zona fantastica. La nostra città è in continua crescita economica e turistica”.