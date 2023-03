Albenga, a Paolo Tavaroli conferita l’onorificenza di Benemerito della fotografia italiana Bfi

Albenga. Un fotografo dal grande talento l’ingauno Paolo Tavaroli, con i suoi scatti ha immortalato la realtà interpretandola con sensibilità e intelligenza, cogliendo particolari, fissando dettagli e creando quella “magia” che nel corso degli anni gli ha permesso di ricevere numerosi premi e riconoscimenti, tra cui nel 2015 la medaglia d’oro alla 28° Coppa del Mondo Fiap. Le sue immagini sono state pubblicate su libri, riviste, cataloghi ed esposte in numerose mostre. Ed ora, a riconoscimento di questo grande lavoro e impegno in favore della fotografia, è arrivata la prestigiosa onorificenza Fiaf quale Benemerito della fotografia italiana Bfi.

“Le varie onorificenze fotografiche mi hanno procurato la scoperta di alcuni veri amici, dato scampoli di gratificazione, riconoscendo tante ammissioni e premi, cioè lavori verificati e giudicati idonei da esperti e messi in mostra da curatori, esposti al giudizio di fotografi navigati e organizzatori esperti, certificando una attività e tanta ricerca, voglia di crescita nella visione fotografica e artistica. Sono stati per me sempre momenti intimi, tappe. Ma a questa tengo tanto da essermi convinto ad esporla alla condivisione, perché la considero sociale e da distribuire”, scrive Tavaroli su Facebook, sottolineando la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto.

Nel suo lungo post, non mancano i ringraziamenti, ad Orietta Bay, delegata regionale Liguria, “è stata lei a propormi al presidente Roberto Rossi che spero sempre ricordi le belle giornate di Albenga e vi torni presto” racconta il fotografo. Tavaroli esprime poi la sua gratitudine al Consiglio Nazionale FIAF che ha avallato la decisione del presidente Rossi, conferendogli il riconoscimento.

Un premio che Tavaroli dedica “a tutti coloro che hanno creduto nelle mie idee ai tempi di Sangiorgiofotografia e poi nel Circolo con annessi e connessi; a coloro che hanno accettato la sfida di promuovere la fotografia col passaggio al digitale in un territorio così duro e quasi ostile, refrattario all’epoca a qualsiasi iniziativa di tipo culturale; a quelli che sono saliti a bordo del treno e tutt’ora viaggiano con me, anche a coloro che sono scesi a certe stazioni per intraprendere altri viaggi, ma si sono goduti il nostro percorso; a coloro che avrebbero voluto farlo, ma non hanno potuto e ci salutano sempre al passaggio nelle stazioni, o ci sostengono con la loro amicizia e il loro apprezzamento; a tutti quelli che hanno fatto tappe con noi, donandoci il loro sapere e la loro presenza, a cominciare dal presidente FIAP Busi Riccardo Busi: sono stati davvero tanti, dall’estero e dalla nostra bella nazione”.

E dopo il bilancio del passato, ecco svelati i progetti del futuro: “Tra poche ore si ricomincia ad allestire due mostre e a programmare gli eventi estivi – annuncia il fotografo – Festeggerò andando a zonzo con la macchina fotografica nella nostra bella Albenga che non merita la inciviltà e l’ignoranza di alcuni suoi abitanti, ma che è molto cambiata ed evoluta, grazie al lavoro disinteressato di persone che, credendo nell’apporto dell’educazione e della cultura, evitano, quasi strenuamente, di farsi scoraggiare dalle tante circostanze avverse e dagli intralci”.

Tavaroli riceverà il riconoscimento venerdì 26 maggio in piazza Vescovado a Caorle, in provincia di Venezia.