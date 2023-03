Albenga 2024, Tezel (Dc): “Serve coalizione moderna e dinamica, sì al dialogo tra le forze di cdx e Terzo Polo”

Albenga. La Democrazia Cristiana accoglie “con piacere” le parole del consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga, Eraldo Ciangherotti, che ha aperto ad un “dialogo tra le varie forze politiche dell’area di centro destra in vista delle elezioni comunali di Albenga del prossimo anno”.

Il commissario provinciale di Savona e coordinatore regionale della campagna elettorale Dc Luigi Tezel ritiene sia una “iniziativa utile in questo periodo dove la coalizione si presenta in altre realtà comunali in ordine sparso. Si deve ricostruire una alleanza forte e solida che non può non passare tramite gli amici di Cambiamo! e il presidente toti. Auspichiamo che analogo confronto possa avvenire con il Terzo Polo che vede in consiglio comunale un suo autorevole esponente. Solo se riusciremo a costruire partendo da adesso una coalizione moderna, liberale, cattolica, aperta al Terzo Polo, vera novità elettorale, al civismo, associazionismo e, perché no, ai moderati del Pd che con il cambio di segreteria politica si sta spostando a sinistra sulle posizioni ‘grilline’ riusciremo a metterci in grado di offrire una coalizione moderna e dinamica di cui ha bisogno Albenga”.

Tezel auspica “una coalizione che deve consolidare la sua vocazione turistica, museale, agricola sostenuta da nuove opere pubbliche e lavorando anche per dare degne abitazioni in affitto moderato o l’acquisto di nuove abitazioni per i giovani a prezzi calmierati. Sono trent’anni che non si fa una azione di ‘housing sociale’ in Albenga. La Democrazia Cristiana è pronta a battersi su questo tema perché più la città è viva e abitata più sarà la riduzione della delinquenza che è una piaga per Albenga”.

“Su tutto teniamo al nostro ospedale di Albenga la cui vicenda ha avuto nella distanze tra le parti una contrapposizione tra Regione e società civile albenganese, una inutile contrapposizione che nulla di buono avrebbe portato al comprensorio albenganese, infatti, sulla sanità non deve esistere scontro ma unione di intenti per avere un ospedale funzionante e integrato con i servizi sanitari della provincia di Savona”.

“Dalla nostra parte è già fattiva la collaborazione a livello regionale tra la Democrazia Cristiana, l’Udc e Verde è Popolare, movimento dell’onorevole Rotondi, auspichiamo anche di avere con noi Liguria Popolare ispirata al Movimento Noi per l’Italia dell’onorevole Lupi. Avere Comune, Regione e Governo dalla stessa parte è una occasione da non perdere”.