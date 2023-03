Albenga 2024, Ciangherotti: “Toți torni sul pianeta Liguria e apriamo un tavolo di confronto”

Albenga. “È apprezzabile che un governatore si spenda pubblicamente su temi di carattere nazionale e internazionale, ma alle ultime elezioni i liguri, e tra loro gli Albenganesi, hanno votato in maggioranza Giovanni Toti affinché si occupi della nostra regione e dei suoi problemi. Capisco anche che alcune decisioni del governo centrale possano determinare degli effetti sulle politiche regionali, ma il presidente Toti dovrebbe sapere quanto è importante la realtà dei Comuni, intesi come punto di riferimento per i cittadini nella vita di tutti i giorni. Nel 2024, Albenga sarà chiamata al voto e, forse, Toti dovrebbe iniziare a tornare a confrontarsi sul territorio, a patto che per lui gli enti locali rivestano ancora un ruolo cruciale”. Lo dichiara il consigliere e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

Il consigliere albenganese richiama l’attenzione del governatore ligure in vista delle amministrative in programma ad Albenga l’anno prossimo: “Ad Albenga, il centrodestra ha di fronte a sé una occasione che non può lasciarsi sfuggire – spiega Ciangherotti -. In questo momento storico è forte la spinta dei cittadini, i quali chiedono a gran voce che a governare le città e le Regioni siano i rappresentanti dei partiti della nostra coalizione”.

“Ecco perché – prosegue il capogruppo forzista – Toti non dovrebbe perdere tempo ad esprimere pareri sulla situazione nazionale e internazionale, soprattutto visto la sua incapacità (de facto) di incidere concretamente su determinate decisioni. Al contrario, il governatore dovrebbe tornare ad occuparsi dei liguri e, per quello che mi riguarda in particolare, degli albenganesi. Il 6 marzo prossimo, in occasione della convocazione della commissione per l’ospedale di Albenga, Toti dovrebbe presenziare fisicamente, dando così un forte segnale di interesse nei confronti di un tema tanto caro a tutti i cittadini”.

Ciangherotti, infine, invita il governatore ligure ad un tavolo di confronto in vista delle prossime elezioni amministrative: “Se tra un post e l’altro su temi molto lontani dagli interessi dei liguri il governatore dovesse trovare un po’ di tempo da dedicare ad Albenga e agli albenganesi – conclude -, lo invito a sedersi ad un tavolo per parlare di questioni che toccano i cittadini nella loro quotidianità. Toti torni a fare il presidente della Liguria, anche perché le sorti dell’Italia e del mondo non dipendono di certo dei suoi post sui social. Il futuro della Liguria (e quindi anche dei cittadini albenganesi), invece, è il motivo per cui i liguri lo hanno legittimato a governare. Il presidente Toti torni a dedicarsi a tempo piano della nostra terra. D’altro canto, è stato eletto per questo”.