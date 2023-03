Alassio, via libera alla trasformazione dell’ex cinema Colombo: nuovo auditorium da 240 posti e parcheggio interrato

Alassio. Via libera alla realizzazione e gestione della nuova sala cinema/teatro di Alassio. Si tratta del progetto di restyling per l’ex cinema Colombo, con ingresso nella centrale via Mazzini: il nuovo progetto prevede al primo piano un auditorium polivalente, con 240 posti in platea, dotato di camerini, aree tecniche, servizi igienici, spazi multifunzionali e un palco allestito per accogliere spettacoli, eventi e proiezioni di film.

Oggi pomeriggio in Consiglio comunale via libera alla variante urbanistica necessaria per la trasformazione della struttura alassina che (nei piani dell’amministrazione Melgrati Ter) ospiterà un supermercato al pianterreno, una sala auditorium e cinema-teatro al primo piano e un parcheggio da 100 posti sotto il livello della strada. Sopra l’auditorium, una terrazza destinata a un utilizzo prevalentemente estivo, per manifestazioni ed eventi culturali.

La pratica è stata votata favorevolmente dalla maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta palesando “dubbi circa il possibile impatto sulla viabilità”.

In una precedente seduta consiliare, il sindaco Marco Melgrati aveva evidenziato le difficoltà nell’ambito dell’iter progettuale e amministrativo: “La nostra amministrazione – spiega il sindaco Marco Melgrati – ha vincolato il cambio di destinazione d’uso dell’ex cinema Colombo a supermercato con la realizzazione a costo ‘quasi zero’ di un ambiente multifunzione che potrà fungere da sala congressi e cinema-teatro. Il privato lo realizzerà e lo consegnerà senza impianti e arredamenti, ma sarà completo: al Comune spetterà solo il compito di attrezzarlo e arredarlo”.

“Qualcuno sostiene che il cinema non funzioni più. Lo vedremo. Pubblicheremo un bando di gara per individuare qualcuno che voglia gestirlo, magari come sala per la proiezione delle ‘primissime visioni’. Come sindaco, poi, ho sempre creduto fortemente nel teatro e una struttura di questo genere manca in città. Infine, con questo progetto avremo una sala che potremo destinare al turismo congressuale, un tipo di turismo che manca da tanto tempo che ci consentirà di destagionalizzare i flussi”.

C’è poi il parcheggio interrato da 100 posti “che dalle 8 di sera alle 8 di mattina saranno a disposizione (a pagamento ovviamente) di tutti i cittadini e di chiunque voglia assistere agli eventi che si terranno nella sala multifunzionale. Cento posti auto in pieno centro città non è un elemento di poco conto”.

La variante è ora passata al vaglio del Consiglio comunale nell’ultima seduta dell’amministrazione Melgrati Ter: “Trattandosi di un aggiornamento al progetto, è materia di stretta competenza del Comune. Dopo 30 giorni (anzi, qualcosa in più viste le elezioni) ci sarà l’esame delle osservazioni, poi l’aggiornamento diventerà esecutivo e perciò potrà essere convocata la conferenza dei servizi che in un mese approverà il progetto del teatro, per quel che riguarda il Comune, e del supermercato, per quanto concerne il privato. Privato che avrebbe potuto tranquillamente presentare un progetto, farselo bocciare e aspettare i tempi della burocrazia facendo ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. Li avrebbe vinti entrambi, così come successo con la Sala Hanbury, che dopo 7 anni di iter ha visto i privati ottenere ragione. Avremmo potuto fare così anche con il Colombo ma abbiamo preferito non dilatare i tempi e avere qualcosa in cambio, qualcosa che vale circa un milione di euro e soprattutto costituisce una risorsa nuova in centro città, una risorsa che sicuramente darà i suoi benefici”.