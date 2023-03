Alassio Salva i Cuccioli: due cani cercano famiglia

Alassio. Sono rimasti due i cani (si tratta di un meticcio e un amstaff, seguiti dai veterinari) che l’Assessorato alla Protezione degli Animali da Affezione ha affidato alle cure del Canile di Albenga: il Comune di Alassio sostiene la struttura con cibo e presidi medici in attesa che trovino una famiglia.

“Sono due cani un po’ impegnativi – ammette la consigliera incaricata Paola Cassarino – tanto bisognosi di affetto e tanto desiderosi di ricambiarlo: un meticcio e un amstaff. Sono costantemente seguiti da veterinari e da comportamentisti perchè possano quanto prima essere affidati ad una nuova famiglia”.

“Nel dopo pandemia – prosegue Cassarino – abbiamo dovuto gestire molti casi di cani o gatti rimasti soli, senza il padrone, oppure abbandonati e il personale del canile è stato davvero eccezionale nel trovare soluzioni per tutti o quasi. E’ un piacere lavorare con persone tanto abili e appassionate, un piacere anche sostenere il loro lavoro. Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a consegnare sacchi di cibo secco e umido, presidi antiparassitari, generi di prima necessità per l’accoglienza e la cura dei cani ospiti della struttura. Ogni aiuto è prezioso per poter andare avanti”.