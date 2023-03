Alassio, Lega a sostegno di Melgrati: in lista Roberta Zucchinetti

Alassio. “La Lega è pronta a correre a sostegno della lista guidata dal sindaco uscente Marco Melgrati”. Nel giorno dell’annuncio di Galtieri che entra in Fdi, a stretto giro arriva l’intervento della Lega in merito alle prossime elezioni amministrative nella città del Muretto.

Sara Foscolo, segretario provinciale Lega Savona, rompe gli indugi e conferma pieno appoggio alla compagine del primo cittadino alassino, pronto a tirare le fila in vista dell’appuntamento elettorale.

“Con le altre forze del centrodestra, che già governano il Paese e anche la Regione, si è deciso di puntare su unità e continuità, appoggiando un’amministrazione che in questi anni ha dimostrato di saper lavorare bene per il territorio” aggiunge la segretaria del partito di Salvini, confermando anche una vocazione più politica e di coalizione per le imminenti comunali, ad Alassio ma anche nel resto del territorio.

“La Lega sarà rappresentata nella lista dalla candidata Roberta Zucchinetti, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale uscente, personalità di spicco nello sport a livello nazionale, fiduciaria CONI per Alassio e Laigueglia”.