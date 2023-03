Alassio, il Comune cerca un ‘collaboratore tecnico’: pubblicato il bando

Alassio. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Alassio il Bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Collaboratore tecnico” categoria C presso il 4° settore, servizio programmazione, gestione lavori pubblici, manutenzioni e demanio a tempo pieno e indeterminato.

“Da tempo segnalavamo la necessità di un geometra – spiega Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – da inserire nell’Ufficio Demanio dove ogni pratica è affidata alla gestione di un unico operatore che fino ad oggi ha letteralmente fatto i salti mortali per adempiere all’immane molte di lavoro che questo particolare ufficio in una cittadina balneare e turistica come la nostra gestisce quotidianamente. Fino ad oggi, dobbiamo ringraziare il geom Giuseppe Pollio che ha fatto quanto nelle sue possibilità, in quanto non disponevamo le risorse per dotare l’ufficio di un ulteriore operatore. Dopo l’approvazione del nuovo bilancio è stato finalmente possibile procedere alla selezione per esami di questa fondamentale figura”.

L’attività che il candidato sarà chiamato a svolgere si sviluppa principalmente sulle seguenti linee:

– istruttoria preordinata al rilascio di provvedimenti di concessione e autorizzazioni di carattere edilizio-urbanistico, ambientale e demaniale nonché per spettacoli, manifestazioni e attività sportive e ricreative;

– istruttoria per quanto riguarda progetti di interventi e realizzazione di opere pubbliche;

– redazione progetti e direzione dei lavori pubblici;

– coordinamento con l’Ufficio Appalti per quanto attiene alle opere pubbliche e con gli altri Ufficio facenti capo al Settore Tecnico nella gestione delle pratiche di interesse;

– controllo e repressione degli abusi.

Si tratta, quindi, di un’attività collegata allo sviluppo dell’economia del territorio, per la quale è richiesta la capacità di operare con un buon grado di autonomia, con utilizzo critico degli strumenti metodologici indispensabili ad affrontare situazioni problematiche, oltre che, ovviamente, il possesso di competenze informatiche e la conoscenza dei programmi più diffusi, tra cui quelli in uso presso il Comune di Alassio.

Il candidato dovrà essere in possesso del diploma di geometra oppure del diploma di istituto tecnico settore tecnologico con indirizzo costruzioni ambiente e territorio (nuovo ordinamento), conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, oppure di titolo assorbente tra quelli di seguito elencati, o agli stessi equipollenti: 1. Laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio (vecchio ordinamento); 2. Laurea triennale classe 4 (scienze dell’architettura e ingegneria civile) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale); 3. Laurea triennale classi L-7 (ingegneria civile e ambientale), L-17 (scienze dell’architettura) e L-23 (scienze e tecniche dell’edilizia); 4. Laurea specialistica classi 3/S (architettura del paesaggio), 4/S (architettura e ingegneria civile), 28/S (ingegneria civile) e 38/S (ingegneria per l’ambiente e il territorio); 5. Laurea magistrale DM 270/2004 classi LM-3 (architettura del paesaggio); LM-4 (architettura e ingegneria civile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (ingegneria della sicurezza) e LM-36 (ingegneria per l’ambiente e il territorio)

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando, esclusivamente il seguente link. Dopo aver effettuato la registrazione sulla piattaforma, alla voce “Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato dovrà selezionare la procedura selettiva a cui intende partecipare e seguire le indicazioni. Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26 marzo 2023, l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti fino alla data di scadenza del bando.

Gli iscritti dovranno sostenere una prova scritta – in modalità digitale, con l’ausilio di ditta esterna specializzata, secondo disposizioni tecniche che verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio dell’Ente – della durata di 90 minuti, tramite svolgimento di quesiti o tracce tematiche sintetiche vertenti sulle seguenti materie:

– cenni sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

– cenni sulla disciplina in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

– nozioni in materia di tutela beni culturali, ambientali e paesistici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

– nozioni in materia di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di opere pubbliche, ivi comprese le infrastrutture a rete;

– normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. n. 81/2008);

– normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice appalti”) e ss.mm.ii.;

– legislazione nazionale e regionale in materia di patrimonio e demanio marittimo;

– nozioni in materia di commercio e attività produttive;

– normativa nazionale e regionale in materia ambientale.

Per quanto attiene la prova orale, che si svolgerà in presenza, presso la Sala Consiliare del Comune di Alassio, alle materie della prova scritta si aggiungono:

– accertamento delle conoscenze e competenze con riferimento alle normative oggetto della prova scritta;

– risposta a casi pratici rispetto alle problematiche afferenti le materie delle prove scritte;

– codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

– elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II, Capo I del codice penale);

– lingua inglese;

– conoscenze informatiche.

Il bando completo è visionabile e scaricabile dal sito del Comune di Alassio.