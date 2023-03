Alassio, il 29 marzo l’ultimo consiglio comunale dell’amministrazione Melgrati Ter

Alassio. Il Consiglio Comunale di Alassio è convocato in seduta pubblica di prima convocazione per mercoledì 29 marzo alle ore 15, presso la sede municipale. Si tratta dell’ultimo Consiglio Comunale dell’attuale amministrazione che andrà a scadenza con la consultazione elettorale indetta per il 14 e il 15 maggio prossimi.

In apertura dei lavori, è previsto un momento celebrativo, in occasione dei 50 anni di fondazione della squadra di Antincendio Boschivo (AIB) del Comune di Alassio, costituita nel lontano 1973. Al Gruppo AIB del Comune di Alassio, saranno conferite le Chiavi della Città quale riconoscimento per la preziosa e irrinunciabile attività svolta per la difesa del territorio e dei suoi abitanti.

In chiusura di mandato sono all’ordine del giorno importanti atti destinati a incidere positivamente sul futuro della città: l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale propedeutico alla realizzazione di una sala polivalente teatro, cinema e sala convegni in luogo dell’ex Cinema Colombo; il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, lo strumento con cui pianificare i prossimi interventi su strade, parchi, edifici pubblici… per fare di Alassio una città sempre più inclusiva; l’approvazione del rendiconto della gestione 2022, che consentirà di reinvestire gli avanzi di bilancio e ottemperare agli accantonamenti richiesti dalla Corte dei Conti…

Il Consiglio sarà sarà trasmesso in diretta streaming (QUI) sia sulla pagina facebook del Comune di Alassio.