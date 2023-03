Alassio, Galtieri passa in Fratelli d’Italia e annuncia: “Mi ricandido al fianco di Marco Melgrati”

Alassio. Angelo Galtieri passa a Fratelli d’Italia, con tanto di tessera ritirata lo scorso primo marzo e annuncia la sua ricandidatura, nuovamente al fianco del sindaco Marco Melgrati.

Galtieri va così ad allargare le file di Fratelli d’Italia nella maggioranza, insieme agli assessori Franca Giannotta e Rocco Invernizzi, e viene facile pensare che, in caso di vittoria, possa essere dunque riconfermato il suo ruolo di vicesindaco.

Ma non ci pensa, almeno per il momento, il diretto interessato, che ha spiegato così la sua decisione: “Con questa scelta rimango comunque nella mia area di appartenenza, il cdx. Posso semplicemente dire che oggi mi identifico molto di più nel programma politico di Giorgia Meloni, che in quelli degli altri partiti della coalizione”.

Ora resta da capire il resto della composizione della squadra su cui potrà contare Melgrati: stando alle voci, che man mano che passano i giorni ottengono sempre più conferme, la squadra attuale dovrebbe praticamente essere riconfermata in blocco, fatto salvo per Cassarino (potrebbe fare un passo indietro per motivi personali).

Mentre restano da sciogliere ancora diversi interrogativi, per quanto riguarda le new entries, invece, mentre sembra praticamente certo il ritorno dell’ex assessore e generale dei Carabinieri in congedo Giacomo Battaglia, la voce più clamorosa riguarda Loretta Zavaroni: nell’ultima partita era stata avversaria di Melgrati, anche lei in veste di candidato sindaco, ma il passato da assessore, sotto lo stesso Melgrati, potrebbe non essere più solo un ricordo.