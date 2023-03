Alassio celebra la “Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus”

Alassio. Anche Alassio celebra la “Giornata Nazionale in Memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus” del 18 marzo.

La Giornata è stata istituita formalmente il 17 marzo del 2021 con l’approvazione all’unanimità della relativa legge da parte della commissione affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante e la data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo.

“La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata Nazionale in Memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus al fine di conservare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia”.

“In occasione della Giornata Nazionale – si legge sul manifesto fatto realizzare dall’amministrazione comunale di Alassio – in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia” mentre sulla facciata della sede municipale le bandiere sventoleranno a mezz’asta.