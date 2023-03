Al via il corso di formazione sulle “Antiche chiese savonesi”

Savona. La Diocesi di Savona-Noli e il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina organizzano il corso di formazione sulle “Antiche chiese savonesi”, rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori, guidato da Aureliano Deraggi, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica diocesano, e patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Il primo incontro si terrà martedì 21 marzo nell’aula magna del Liceo “Chiabrera Martini”, in via Ambrogio Aonzo 2, e verterà su “L’antica cattedrale di N. S. Assunta sul Priamàr”, illustrata dall’esperto di storia locale Rinaldo Massucco. Seguirà la visita guidata alla mostra tematica allestita nello spazio espositivo della Curia Vescovile a cura del Rotary Club.

Lunedì 3 aprile ancora nel liceo si parlerà dei “Cicli pittorici nelle chiese e negli oratori savonesi” con la storica dell’arte Rosalina Collu e degli “Arredi liturgici di qualità nelle chiese savonesi” con l’omologa Maga Tassinari. Giovedì 20 aprile nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici diocesano Ugo Folco spiegherà proprio l’edificio di culto in piazza dei Consoli. Martedì 9 maggio nell’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, Gianni Varaldo e Roberto Bertola illustreranno le caratteristiche dell’oratorio stesso, a seguire in quello di Nostra Signora di Castello Sonia Pedalino tratterà di quello di piazza Sisto IV.

Ai presenti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo stesso Deraggi al numero di cellulare 3477931556 o agli indirizzi di posta elettronica ufficio.scuola@diocesisavona.it e aureliano.deraggi@gmail.com oppure Franca Briano al 3270281083 o all’e-mail visitasistina@diocesisavona.it.