Al teatro Chiabrera Davide Ranaldi, il vincitore del Premio Venezia 2021

Savona. Sabato 25 marzo alle ore 21.00 sul palco del Teatro Chiabrera il giovane pianista Davide Ranaldi, vincitore del Premio Venezia 2021, uno dei più ambiti concorsi pianistici italiani.

Allievo del pianista ucraino Alexander Romanovsky, insegnante presso il Royal College of Music di Londra ed il Conservatorio di Como, Davide Ranaldi, classe 2000, ha iniziato all’età di quattro anni ad avvicinarsi alla musica e allo studio del pianoforte, tra i protagonisti, e vincitore, di “Città di Stresa” e “Nuova Coppa Pianisti” di Osimo.

“Davide Ranaldi, definito “un pianista sincero e nato per l’esibizione in pubblico”si è imposto all’attenzione della critica nazionale per il suo stile elegante e profondo… recentemente si è esibito sotto la direzione di una vera icona, Donato Renzetti, Rajeev Badhan, Direttore Teatro Chiabrera”