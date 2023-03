Al Santa Corona intervento al cuore “senza bisturi”, De Vincenzi e Liscio: “Un risultato di cui essere orgogliosi”

Pietra Ligure. “Desideriamo esprimere i complimenti nostri personali e di tutta l’Amministrazione comunale all’equipe della S.C. Cardiologia-Utic Ponente dell’Ospedale Santa Corona, diretta dal dottor Shahram Moshiri e della S.S Cardiologia interventistica, guidata dalla dottoressa Annamaria Nicolino, che lunedì scorso hanno operato un innovativo intervento di correzione valvolare cardiaca, con impianto di valvole biologiche bovine, senza ricorrere alla tradizionale metodica a “cuore aperto”, molto invasiva e rischiosa, ma per via percutanea, attraverso l’arteria femorale”. Lo dichiarano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla sanità pubblica e ai rapporti con l’ospedale Santa corona Giovanni Liscio.

E proseguono: “Un intervento all’avanguardia e anche avveniristico che ha richiesto operatori di alta competenza e lunga esperienza e un lavoro di equipe che ha necessariamente coinvolto le competenze specialistiche di radiologi, cardiologi clinici, ecocardiografisti, anestesisti”.

“Per chi, come noi, ben conosce le eccellenze che sa esprimere il Santa Corona e le capacità del gruppo della cardiologia che non è nuovo ad interventi con l’utilizzo di tecniche innovative, questa notizia è motivo di soddisfazione ma non una sorpresa, considerata l’altissima professionalità dei medici e di tutto il personale sanitario e non che vi opera – proseguono De Vincenzi e Liscio – Un bel risultato di cui essere orgogliosi, frutto del lavoro quotidiano di una grande squadra e di una struttura allenata a rispondere sempre al meglio, nel quale si riconosce, una volta di più, l’eccellenza del Santa Corona che va non solo salvaguardata ma potenziata fin da subito”, concludono il sindaco e il consigliere.