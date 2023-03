Al liceo Chiabrera-Martini dimostrazione di sport paraolimpici: “Importante riconoscere e valorizzare le differenze”

Savona. Nell’aula Magna del liceo Chiabrera-Martini di Savona spazio all’inclusione: nei giorni 21, 22 e 31 marzo si svolgeranno delle dimostrazioni di tennis e padel paraolimpici; il 23 e 24 marzo, inoltre, sarà la volta della danza paraolimpica.

Gli alunni delle classi coinvolte saranno protagonisti con presentazioni teoriche, simulazioni e utilizzando carrozzine o strumenti che impediscono l’uso di vista o udito. In questo modo scopriranno quello che i ragazzi con disabilità devono affrontare e vivranno la loro vita per un giorno, sia che si tratti di disabilità motoria sia che si tratti di disabilità visiva o uditiva.

L’evento è in collaborazione con la scuola di ballo ‘Semplicemente Danza’, da tempo impegnata in questo campo, con MTTF (Masio Tennis Teaching Fun) e ASD (Associazione Sportiva Dilettantesca) tennis in carrozzina.

Parteciperanno anche Roberto Pizzorno, delegato Coni Savona e Giuseppe Corso, delegato CIP (Comitato Italiano Paralimpico). L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la disabilità non più come una condizione di minorazione a sé stante, ma inserita nel contesto ambientale e sociale, dove però i più grandi ostacoli sono le barriere mentali. “La scuola riveste un ruolo fondamentale nell’insegnare ai giovani ad accogliere gli altri, a riconoscere e valorizzare le differenze – afferma la professoressa Rossella Risso -. Un’educazione inclusiva può prevenire discriminazioni e soprusi, aumentare le opportunità di amicizie tra studenti con e senza disabilità, e favorire l’inserimento dei più fragili nella vita della comunità”.

“Le barriere che influiscono sull’importanza degli svantaggi non riguardano solo le strutture fisiche (architettoniche e ambientali), ma anche i pregiudizi sociali nei confronti delle diversità, l’imbarazzo o il timore nei confronti di chi ne è portatore – conclude Russo -. E’ compito della scuola non solo rimuovere ogni ostacolo di questo tipo, ma anche far sì che ogni ragazzo che partecipa alla vita della scuola sia consapevole e portatore dei valori che sono alla base dell’inclusione”.