Agricoltura, Piana: “Con i premi Bibenda 2023 si celebrano le eccellenze del territorio”

Liguria. Ci sarà anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, Alessandro Piana, insieme alla presidente della delegazione Liguria di Fondazione Italiana Sommelier Roberta Bonasegale alla premiazione con gli Attestati Bibenda di venerdì 24 marzo dalle ore 18 presso l’hotel Holiday Inn Genoa.

“Ringrazio gli organizzatori di questo evento molto importante per il territorio – dichiara l’assessore Piana -, che con le 5 Gocce e i 5 Grappoli della nota guida Bibenda accresce ulteriormente la reputation delle nostre eccellenze e la caparbietà dei produttori nell’impegnarsi su standard altissimi. Un’occasione per confrontarsi sulle qualità organolettiche e nutraceutiche dei nostri prodotti e per incrementare, in particolare, la cultura dell’olio e del vino come ambasciatori della Liguria nel mondo”.

Saranno protagonisti i produttori di oli liguri che hanno ottenuto le 5 Gocce della Guida Bibenda e i 10 del mondo del vino ligure che hanno ottenuto i 5 Grappoli della guida Bibenda, da più di un milione di lettori.

La serata dalle 18 alle 21 sarà in una sala con i banchi d’assaggio di olio, di vino, e di diverse aziende del mondo del food ligure che faranno degustare i loro prodotti. L’ingresso è aperto al pubblico gratuitamente.