Aggredisce la ex alla partita di calcio del figlio e poi cerca di sfondarle la porta di casa: arrestato dai carabinieri

Finale Ligure. Ieri sera i carabinieri della stazione di Finale Ligure hanno arrestato un 46enne operaio italiano che ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, una cameriera sudamericana di 35 anni, e al loro figlio minorenne. Il provvedimento gli era stato emanato il mese scorso dal Gip del tribunale di Savona a seguito delle indagini svolte dai carabinieri dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla donna.

Incurante del provvedimento cautelare, ieri pomeriggio l’uomo ha raggiunto l’ex compagna che stava assistendo a una partita di calcio del loro figlio e l’ha insultata più volte alla presenza di decine di altre persone che assistevano all’incontro. Il comportamento dell’uomo ha costretto la donna a rifugiarsi, assieme al figlio, nell’auto del nonno, che l’arrestato ha poi preso a colpire con pugni e calci.

Solo quando si è reso conto che erano stati chiamati i carabinieri il 46enne ha desistito, allontanandosi pochi minuti prima dell’arrivo di un equipaggio dell’Arma di Finale Ligure.

Non contento, però, poche ore più tardi l’uomo si è introdotto di nascosto nel condominio dell’ex compagna e del loro figlio e ha cercato di sfondare la porta d’ingresso dell’appartamento a forza di calci e pugni. Il 46enne è stato fermato solo grazie dal tempestivo e deciso intervento di una pattuglia della stazione carabinieri di Finale Ligure, giunta sul posto dopo pochi minuti, coadiuvata dai colleghi di Loano. I militari, quindi, sono riusciti a immobilizzare l’uomo ed evitare che la furia di quest’ultimo portasse a più gravi conseguenze.

L’arrestato, temporaneamente ristretto all’interno delle camere di sicurezza della compagnia di Albenga, questa mattina è stato portato in tribunale di Savona per il rito direttissimo, al termine del quale è stato disposta la sostituzione della misura del divieto di avvicinamento con quella della custodia cautelare in carcere.

Rimane alta l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere i reati di genere e da “Codice Rosso”, al fine di tutelare le vittime di ingiustificate minacce e aggressioni da parte di chi, facendosi scudo del proprio passato, utilizza la violenza come metodo di risoluzione delle proprie pretese. I militari invitano quindi i cittadini, in caso di necessità reale o presunta, a recarsi presso un comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il “112”. I carabinieri sono sempre pronti ad aiutare.