Aeroporto di Genova: aumentano i collegamenti con Londra, tornano i voli per Barcellona e Olbia

Liguria. L’estate dell’Aeroporto di Genova conta 23 rotte, di cui 10 nazionali e 13 internazionali, operate da 8 compagnie aeree. La stagione estiva dell’aviazione commerciale prende il via ufficialmente domenica 26 marzo e porta con sé numerose novità anche al “Cristoforo Colombo”.

Proprio domenica partirà il collegamento bisettimanale per Londra Gatwick di Vueling, mentre da martedì la compagnia spagnola riprenderà il collegamento Genova-Barcellona, tre volte alla settimana. Volotea sposterà il suo collegamento bisettimanale per Parigi dall’aeroporto di Charles De Gaulle a quello di Orly, affiancandosi a Vueling. Ryanair incrementerà le frequenze del collegamento con Londra Stansted, che sarà operativo fino a sei volte a settimana; il vettore manterrà anche i voli per Manchester e Dublino così come quelli per Bucarest e Bruxelles, tutti bisettimanali.

Il volo giornaliero per Monaco di Air Dolomiti consentirà l’accesso al network di Lufthansa, mentre KLM porterà fino a nove voli alla settimana il suo operativo da e per l’hub intercontinentale di Amsterdam. Albawings e Wizz Air confermano i voli per Tirana, operativi rispettivamente tre e quattro alla settimana. Nove in tutto i paesi esteri collegati con voli diretti dal Genova City Airport.

Dieci le rotte nazionali, con la ripresa del volo Volotea per Olbia a partire dal 26 maggio e fino a quattro volte alla settimana nel picco estivo. La Sicilia continuerà a essere collegata con voli giornalieri diretti Ryanair su Catania e Palermo, mentre Bari e Brindisi avranno rispettivamente tre e due frequenze settimanali. Due voli alla settimana anche per Lamezia Terme, mentre Napoli potrà contare su otto frequenze alla settimana grazie a quattro voli di Ryanair e altrettanti di Volotea. Ita Airways conferma i quattro voli al giorno per Roma consentendo comode connessioni con la capitale, ma anche la possibilità di proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo grazie al network in progressiva espansione. In totale saranno 111 i voli di linea in partenza da Genova e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana.

“L’estate 2023 offre numerose opportunità ai liguri e alle aziende. – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – La connettività aerea è anche uno strumento a servizio del turismo incoming dall’Italia e dall’estero. I nostri dati dicono che i flussi da mercati collegati da voli diretti nel 2022 sono cresciuti tre volte più della media, già molto positiva. Da evidenziare anche le opportunità legate ai collegamenti con gli hub di Amsterdam, Monaco e Roma, che consentono di volare tra Genova e centinaia di aeroporti in Europa e nel mondo con un solo scalo, senza dimenticare il network di Vueling utilizzabile su Barcellona, Parigi e Londra”.

Nel frattempo proseguono i lavori di ammodernamento e ampliamento dell’aerostazione che porteranno, a regime, a un incremento delle aree di servizio, commerciali e di ristorazione e a un deciso miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. Già quest’estate ad accogliere i passeggeri ci sarà un atrio partenze più spazioso e luminoso, con la prima fase dei lavori di ristrutturazione conclusa proprio in questi giorni. Nei prossimi mesi sarà completato il blocco aggiuntivo di levante, che si estenderà su 3 piani e 5.500 metri quadrati portando la superficie complessiva dell’aerostazione a oltre 20.000 metri quadrati. Le nuove infrastrutture entreranno progressivamente in servizio a mano a mano che verranno completate; la rinnovata aerostazione entrerà pienamente in servizio nel corso del 2024.