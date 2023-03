Adozione del cuore per Onix, micio abbandonato in cerca di famiglia affettuosa

Spotorno. Adozione per del cuore per Onix, uno splendido micio nero in cerca di una famiglia che lo voglia amare e coccolare.

“Mi chiamo Onix e sono un disastro di gatto – si confessa il micio – Non conosco le origini del mio comportamento che mi induce ad avere reazioni palesemente immotivate con piccoli morsetti alle caviglie o graffiate che non vanno oltre la consapevolezza che non è quello di voglio, di allontanarvi da me, tantomeno spaventarvi. Chiedo a voi, uomini amorevoli e attenti, di comprendere il motivo per cui mi capitano queste reazioni che non mi rappresentano in alcun modo”.

“Amo le coccole, il tepore della casa, tanto da acciambellarmi nel luogo che scegliete per me con il desiderio profondo di rimanere lì per sempre. I miei grandi occhi color giada esprimono un disagio che vorrei codificaste per me, con l’attenzione dovuta, causata forse da traumi regressi. Ho bisogno dell’amore che siete capaci di dare e della comprensione necessaria perché non debba rivivere un altro abbandono. Sono troppo giovane per arrendermi, ho meno di un anno e voglio vivere la gioia di un abbraccio che richiede un gattino come me, affettuoso se pur timoroso”.

“Mi adatto anche a spazi aperti ma vicino a voi, premurosi che non prenda freddo e che abbia cibo sufficiente da consentirmi di crescere in salute nell’attesa che il tempo mi aiuti a superare le mie irrequietezze. Chi di voi mi vuole aiutare? Cerco un’anima che sappia comprendermi senza temermi, per poi condannarmi con un altro abbandono. Sono triste e stanco di stare chiuso in questa gabbia. Portatemi via da qui”.

Chiunque voglia adottare Onix può contattare Marco al numero 347.48.39.086.