Ad Albissola Marina una performance artistica per una causa benefica: il ricavato allo sportello antiviolenza Alda Merini

Albissola Marina. Una performance artistica per una causa benefica. E’ in programma sabato 11 marzo nello scorcio caratteristico di Pozzo Garitta ad Albissola Marina lo spettacolo dell’artista Claudio Carrieri. Il ricavato a favore dello “Sportello antiviolenza Alda Merini di Albisola”.

La performance è stata chiamata “Æssenza” e si svolgerà alle ore 17,30. Coreografia di Isabella Ferrigno, musica di Antonio Delfino.

“Æssenza – affermano gli organizzatori -, più che un’azione iconoclasta, è un rito sacrificale che genera il seme di una rinascita, la spinta da cui ripartire e tentare ancora di stabilire l’equilibrio fra noi e il mondo. C’è un aspetto spirituale: un attimo prima di dissolversi nella rivelazione dell’assenza, la nostra mente può afferrare e cogliere il confine dorato del proprio annichilimento. Andare oltre non è concesso, la nostra comprensione si ferma al concetto di vuoto: il vuoto può essere riempito, mentre assenza è luogo di una dimensione altra, non rappresentabile Distruggendo la rappresentazione, noi apriamo la porta all’intuizione di ciò che non è comprensibile”.

“Ripartendo dai frammenti, potremo narrare la storia dei tentativi di intonare il nostro procedere alla Armonia del Mondo e perfino, nel tempo presente, compiere azioni di cura concreta, anche in ambito culturale e sociale. Per tramite dell’arte, in Æssenza, materia e spirito tornano nuovamente ad evidenziarsi come aspetti reciprocamente imprescindibili della natura” aggiungono.

Carrieri inizia il suo lavoro negli anni settanta, partecipando e allestendo diverse performance di pittura e fotografia. In seguito si dedica alla grafica umoristica e alla ceramica, frequentando le fabbriche di Albisola. Pratica la scultura con diversi materiali: dal filo di ferro alla cartapesta, alla ceramica, alla vetroresina, al bronzo.

Negli anni ottanta/novanta allestisce diverse mostre di pittura, principalmente a Savona, Genova, Torino, collabora ad attività di Arte-Terapia (Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL2 Savonese), realizza il “Forno Drago” (1992, fortezza Priamar a Savona), inventa e dirige per nove anni “il bosco e le lanterne” performance di pittura, scultura, teatro e paesaggio.

Dal 2000 collabora con la galleria il Naviglio a Milano, dove allestisce diverse mostre di scultura, presentando le sue “Odalische” e di pittura. Partecipa a numerose mostre collettive, fiere d’arte o personali sia in Italia che all’estero. Nel 2012 propone “abissi di speranza” a Savona, Priamar, Palazzo del Commissario; “Maschio Angioino” Napoli “Odalische” Installazioni permanenti fortezza del Priamar, Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, isola d’Elba, Capri (Giardini Augustei). Ma tanti altri i lavori artistici realizzati da Claudio Carrieri.

Una massima di Claudio Carrieri: “Bello è ciò che si rappresenta attraverso il buon gesto, buono è qualità concordata nel dibattito civile al quale l’arte deve partecipare schierandosi. Questa oggi è la genesi formale del bello”.

L’evento è sostenuto dal Comune di Albissola Marina, dalla Fondazione culturale 100 Fiori, dal Circolo degli Artisti, da Il Bostrico, da Asd Passodanza e da Aps Cibele.