Ad Albisola Superiore un corso gratuito di tennis dedicato agli over 65

Albisola Superiore. Un corso di tennis gratuito e riservato agli over 65: si svolgerà da maggio a novembre sui campi di corso Mazzini ad Albisola Superiore, su iniziativa dell’Asd L.A. Tennis.

“Il tennis – dicono dal club – è uno sport in continua crescita: quante volte è capitato di sentire questa frase leggendo i giornali sportivi o ascoltando i sempre più presenti esperti del settore in tv. Non solo, uno studio epidemiologico su uomini e donne danesi (The Copenhagen City Heart Study), di recente pubblicato dalla Mayo Clinic, ha valutato il miglioramento nell’aspettativa di vita associato alla partecipazione a vari sport. Il tennis è risultato ampiamente il primo per quanto riguarda i guadagni di aspettativa di vita”.

Forti di queste evidenze, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha avviato un progetto denominato “Evergreen over 65” che ha l’obiettivo di avvicinare alla pratica sportiva anche coloro che, pur avendo 65 o più, non hanno mai giocato a tennis: ecco così che la società ASD L.A. Tennis, che opera presso il Tennis Club Nancar di Albisola Superiore, potrà offrire questa grande opportunità a tutti coloro che vorranno iscriversi ai 2 corsi collettivi che saranno attivati a partire dal mese di giugno.

Sabato 22 aprile e domenica 7 maggio saranno organizzati due “Open Day” che serviranno per far conoscere lo sport di racchetta ed il metodo di insegnamento della scuola tennis che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore, messo in pratica da istruttori in possesso di qualifica FITP, nonché presentare il progetto a tutti gli interessati.

“Il nostro obiettivo è creare un circolo vivo e ricco di attività per persone di tutte le età, dai bambini della scuola tennis fino ai loro nonni – afferma Luca Andreotti, presidente e fondatore della società – Oltre a questa opportunità offerta dalla FITP ed alla partecipazione ad un bando ulteriore organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Tavolo, presto nella nostra struttura sarà possibile praticare tennis, tennis tavolo e beach tennis, e speriamo in un futuro molto prossimo anche il padel, diventando un vero punto di riferimento per gli sport di racchetta e di ritrovo per coloro che vogliono trascorrere qualche ora praticando sport in un ambiente tranquillo e professionale”.

Per maggiori informazioni: tel 019480727 – indolatennis@libero.it