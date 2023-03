Ad Albisola si lavora a un nuovo orto sociale: sorgerà in via Gervasio grazie alla collaborazione di Comune, Arte e Coop Liguria

Albisola Superiore. Dopo l’inaugurazione dell’orto sociale “A Sgrigua” di via Nifosse ad Albisola Superiore, sono partiti i lavori che tra circa un mese daranno vita a un nuovo orto sociale che avrà sede in via Giuseppe Gervasio a Luceto, di fronte alle case popolari.

Il progetto prosegue il percorso di sviluppo di nuove aree verdi portato avanti dall’assessorato all’Agricoltura, attribuisce importanza al recupero dell’antica tradizione contadina ma ha anche una forte valenza sociale. I lotti di terreno verranno assegnati, come già fatto in via Nifosse, a persone anziane, a cittadini di età compresa fra i 18 e i 65 anni e a nuclei familiari con figli minori.

“Il principio è quello di creare un’altra piccola comunità eterogenea di persone che nel curare il loro lotto di terreno interagiscano fra loro, condividano esperienze, saperi e competenze e sviluppino una sana socialità; un progetto intergenerazionale, insomma, che arricchisca giovani e i meno giovani – afferma l’assessore Massimo Sprio -. Il progetto è anche finalizzato a riqualificare una zona densamente popolata nella quale il comportamento incivile di alcuni talvolta genera delle problematiche (anche se meno che in passato) sul piano del decoro urbano”.

Il progetto si avvale della collaborazione di Arte Savona che, attraverso una convenzione stipulata insieme al Comune di Albisola, ha messo a disposizione gratuitamente l’area per 10 anni (eventualmente prorogabili) e del sostegno di Coop Liguria che ha erogato un contributo di 3 mila euro e fornirà alberi da frutto e piante aromatiche. Una parte delle risorse necessarie attingono sul capitolo del settore Agricoltura del Comune di Albisola.