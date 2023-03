Ad Albenga un weekend dedicato all’outdoor: attività e iniziative per grandi e piccini

Albenga. Un weekend all’insegna dell’outdoor con tante iniziative ed attività adatte a grandi e piccini che si svolgeranno in piazza del Popolo e nel centro storico.

Dall’arrampicata su parete rocciosa alle slack line, dal battesimo della sella con i pony di old west club alla mountain bike, il trekking, il golf, il nuoto in acque libere o i diving e molto altro. Tutto questo e molto altro per la 1° edizione della Fiera dell’Outdoor.

Nell’ambito dei tre giorni, sabato 11 marzo alle ore 16.00 presso l’Auditorium San Carlo si terrà inoltre il convegno del Turismo. Sarà occasione per esporre ai presenti, cittadini e operatori del settore, i dati turistici del 2022 e presentare i nuovi progetti per il 2023.

Orari di svolgimento della manifestazione: venerdì 10 marzo dalle ore 15.00 alle 18.00; sabato 11 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00; domenica 12 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00

Area di manifestazione

Piazza IV Novembre, dedicata alle attività di MTB e al suo mondo;

Piazza San Michele, dedicata all’arrampicata sportiva, al trekking e al golf;

Piazza del Popolo, con l’allestimento di una slack line e dedicata alle attività legate alla pratica dello skate board;

Largo Doria, dedicata al diving e al nuoto in acque libere;

Piazza san Domenico battesimo della sella con i pony di old west club

Controviale di Piazza del Popolo, con postazioni di street food a cura di AICI