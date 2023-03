Ad Albenga il cardinale Angelo Bagnasco per la presentazione del suo libro “Pastori dentro”

Albenga. E’ stato presentato oggi pomeriggio resso la Sala San Carlo del Palazzo Oddo in via Roma ad Albenga il libro dal titolo “Pastori dentro” scritto dal Cardinale Angelo Bagnasco. L’incontro è stato moderato dal Vescovo Guglielmo.

Qui Sua Eminenza mette a fuoco e affronta con puntualità alcuni dei temi più attuali e fondanti della vita umana e spirituale: famiglia, lavoro, educazione, povertà, politica. Sempre nell’ottica di quel principio originante che è Cristo. Come ricorda papa Francesco, che ci presenta il libro scrivendone la Prefazione, in una società in continuo cambiamento la via da seguire è e rimane l’educazione alla fede, indispensabile per riscoprire una precisa idea di persona a partire dal mistero di Cristo

Il Pastore è colui che deve innanzitutto servire i fratelli nel Signore, sapendo che la sua stessa vita non gli appartiene perché è donata a Dio, annunciando e incarnando la Parola con animo forte e generoso. Perciò è necessario andare in profondità, essere Pastori dentro la vita delle persone, senza escludere nessuno, ricordando che la vera gioia non viene mai a mancare in quanto scaturisce dal Vangelo.