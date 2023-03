Ad Alassio il tradizionale concerto della Croce Bianca: il ricavato sarà devoluto per una carrozzina “anti barriere”

Alassio. Si terrà giovedì 16 marzo alle ore 21 presso la Ex Chiesa Anglicana il tradizionale concerto della Croce Bianca di Alassio, patrocinato dall’Assessorato al Volontariato e da quello alle Politiche Sociali.

Protagonisti gli “Alma Jazy”, il gruppo composto da Luciano Corona al basso, Antonio Di Salvo alla chitarra, Stefano Ancona alla batteria, Sabrina Bonfadelli voce e flauto e Roberta Monterosso, voce tastiere. Il loro è un repertorio jazz – bossanova – pop, classico, raffinato e fruibile, proposto a volumi contenuti per poter essere la miglior colonna sonora per qualsiasi tipo di evento.

Si presentano in modo elegante con una piccola coreografia composta da due abatjour per sottolineare la nostra vocazione lounge chillout ed un impianto di ultima generazione per ottenere un suono nitido e pulito.

Il concerto, ha carattere benefico, con ingresso ad offerta minima di 10 Euro e il ricavato sarà devoluto alla realizzazione del progetto di carrozzine anti barriere dell’ing. Gaetano Panciera.

“Questo progetto – spiega lo stesso Ing. Panciera – è nato da un esigenza personale ma risponde a necessità di un’utenza ben più ampia, poiché il problema di base è il medesimo per moltissime persone con problemi di locomozione. La soluzione che proponiamo può essere il modo per raggiungere un più alto livello di autonomia, il che significa il miglioramento di un problema di carattere sociale”.

Caratteristica principale della carrozzina è l’architettura del sistema di locomozione, composto da quattro unità motorizzate che permette una trazione ottimale su ogni terreno. Ognuna di queste unità è costituita da un telaio a tre bracci, ciascuno dei quali porta una ruota dentata all’estremità. Le tre ruote sono collegate tra loro attraverso un cingolo dentato, ma una sola di esse tocca il terreno, ciò per limitare l’attrito e permettere un facile cambio di direzione. Questa architettura permette di gestire in maniera semplice e funzionale la marcia su terreni instabili, permettendo un’agevole superamento di eventuali ostacoli in maniera sicura.

“La soluzione proposta – spiegano l’Assessore al Volontariato Patrizia Mordente e l’Assessore alle Politiche Sociali, Franca Giannotta, che hanno sostenuto l’iniziativa – risulta idonea per essere ulteriormente sviluppata attraverso la realizzazione di un prototipo in grado di validare attraverso prove sperimentali l’efficacia dell’architettura di questo particolare tipo di carrozzina”.

Info e prenotazioni al numero 335 6228280.