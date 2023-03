Abbattimento quercia secolare ad Albisola, un lettore: “Amarezza e tristezza. Si risparmi questa stupenda pianta”

Albisola Superiore. Nei pressi del “Parco dei Conradi” di Albisola Superiore, nell’ambito di un più ampio progetto di modifica alla viabilità, qualche anno fa era stata “soppressa” l’area canina esistente alla fine di via Garibaldi, al fine di effettuare i lavori che hanno poi dato luogo al prolungamento della medesima strada. In quella circostanza, probabilmente grazie alle rimostranze di pochi cittadini, le querce secolari che erano presenti all’interno dell’ex area canina furono “risparmiate”.

In questo modo, si riuscì, pur salvaguardando l’interesse pubblico sotteso alla costruzione della strada, ad evitare l’abbattimento degli esemplari di querce sacrificando comunque l’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe…

Purtroppo, in questi giorni, nonostante i lavori di riqualificazione stradale in quella zona si sono conclusi da tempo, si è avuto modo di notare che si sta procedendo ad un abbattimento “ in toto” della quercia più grande! Sul sito del Comune di Albisola è stato pubblicato il provvedimento che ne legittima l’esecuzione per motivi legati ad uno stato di salute precario tale da costituire serio pericolo per la pubblica incolumità…

Tuttavia, se è vero che le accertate condizioni della quercia secolare, ritenute precarie dall’amministrazione comunale sulla base di una relazione tecnica, giustifichino un’eliminazione radicale della pianta (quanto magari si sarebbe potuto attuare un ridimensionamento della sua altezza tale da non determinare alcun pericolo altrui) non può negarsi il fatto che resta l’amarezza e la tristezza che un essere vivente meritevole di rispetto debba essere estirpato senza eccezione alcuna!

Salvo Cocuzza