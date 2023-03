Abbattimento platani sull’Aurelia ad Albisola, Wwf Savona scrive a Comune e Regione per ripristinare il filare di alberi

Albisola Superiore. “Ripristinare lo storico filare di alberi lungo corso Ferrari ad Albisola Superiore”. E’ questa la richiesta – in forma scritta – che Wwf Savona ha inviato al Comune di Albisola Superiore, alla Regione Liguria (settore Tutela del Paesaggio) e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Savona e Imperia.

A essere contestato il tratto stradale di corso Ferrari, l’Aurelia, che è stato oggetto nei giorni scorsi di ulteriori abbattimenti di esemplari di platano facenti parte dei filari storici.

“Considerato che negli anni passati i viali alberati di corso Mazzini e Ferrari sono stati notevolmente ridotti con taglio di piante e loro mancata sostituzione in buona parte del percorso principale (esclusa l’area della rotatoria), mentre alcune nuove piantumazioni con esemplari di Prunus sono state effettuate lungo corso Mazzini, nulla è stato fatto lungo Corso Ferrari – si legge nella lettera inviata da Wwf Savona -. Pertanto abbiamo chiesto agli enti competenti preposti alla loro tutela, informazioni se e come verranno salvaguardati i restanti alberi di alto fusto facenti parte dello storico viale alberato di corso Ferrari oramai quasi del tutto scomparso e in particolare se è stato predisposto un adeguato piano agronomico e/o progetto di ripristino del verde oggetto di eliminazione negli anni precedenti; ed eventuali progetti/interventi che prevedano la sostituzione degli esemplari eliminati con esemplari idonei per specie e dimensione con alberature di 3°-4° categoria”.