A Varazze prende il via la stagione di atletica su pista: i risultati delle prova provinciale

Varazze. Iniziata la stagione di atletica su pista con una bellissima giornata di sport a Varazze più di 150 ragazzi/e delle categorie giovanili hanno gareggiato nel campionato provinciale di prove multiple al 7° trofeo Corri Salta e Lancia.

Sotto uno splendido sole caldo con un clima primaverile, con una folta cornice di pubblico attorno all’anello di gara, i giovani atleti delle categorie esordienti, ragazzi/e e cadetti/e, si sono cimentati nelle gare di prove multiple: biathlon con vortex e 50 m. per esordienti, tetrathlon con 60 m lancio peso e salto in lungo per i ragazzi/e, mentre i cadetti che si disputavano la conquista dell’ambito trofeo, si sono confrontati nei 300 m. salto in alto e lancio del peso.

Al termine delle bellissime gare sono stati premiati tutti gli esordienti. A salire sui gradini del podio Samuele Codino (At. Varazze) primo classificato, Mattia Mangosio (At. Celle) secondo e Andrea Pollovio (At. Varazze) terzo. Nel femminile terzo posto per Giulia Casarino (At. Celle), seconod per Teresa Odera (At. Savona) e primo per Greta Corso (At. Celle).

Oltre ai primi tre classificati nelle cat. ragazzi/e cadetti/e , come consuetudine della manifestazione sono stati premiati anche il 4°-5°-6° classificato..

Per quanto riguarda i ragazzi, una splendida tripletta per l’Atletica Varazze che domina il podio grazie alle prestazioni di Stefano Canepa (3°), Giacomo Fiorito (2°) e Daniel Fazio (1°). Per le femmine Chiara Germano terza e Sophie Benedett Ferraro seconda (entrambe At. Cairo) e prima Emma Piovano (At. Alba Docilia).

Nei cadetti salgono sul podio al 3° posto Alessio Gagliardo (At. Alba Docilia), 2° Simone Zuffo (At. Varazze); nelle cadette 3° Martina D’urso Martina (At. Varazze) e 2° Lara Farinola Lara (At. Run Finale). Ad aggiudicarsi il trofeo sono stati nei cadetti Luca Radici Luca e nelle cadette Jasmin Abdel Rahman, entrambi atleti della San Giorgio Ceriale.