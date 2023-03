A Varazze arriva lo spettacolo Jesus Christ Superstar con l’Oratorio Don Bosco

Varazze. Musica, spettacolo, divertimento. Sabato 8 aprile un pomeriggio per immergersi nelle note e nell’atmosfera degli anni ‘70. Una festa cittadina.

Il Comune ha incaricato l’Oratorio per organizzarne l’animazione. Spazio anche allo spettacolo, in piazza Nello Bovani, dove cantanti, ballerini, attori che ne avranno piacere, potranno esibirsi “liberamente” con brani ispirati al musical Jesus Christ Superstar o, in generale agli anni ‘70.

Si partirà con il divertimento alle 16 e 30, per terminare alle 19 con l’estrazione della lotteria di Pasqua dell’Oratorio.

Le piazze dove si terrà l’animazione sono Piazza De Andrè, Piazza Beato Jacopo e piazza Nello Bovani.