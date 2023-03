A Savona un incontro sul ruolo di enti locali e cittadini nell’ecologia globale

Savona. Prosegue il corso di formazione “Laudato sì: agire per un futuro sostenibile” sulla transizione ecologica e l’ecologia globale, promosso dall’Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del creato, insieme agli altri uffici diocesani liguri competenti in queste tematiche, e inserito nell’aggiornamento professionale per giornalisti e insegnanti di religione.

Venerdì 24 marzo alle ore 21 al palazzo della Provincia, in via dei Sormano, Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano (Milano), parlerà del “Ruolo degli enti locali e coinvolgimento dei cittadini nella transizione ecologica” alla luce dell’esperienza vissuta nel comune lombardo con la collaborazione della cittadinanza. L’incontro sarà introdotto dal primo cittadino Marco Russo e moderato dal giornalista e direttore di IVG Andrea Chiovelli.

Invece Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani, saggista, attivista e fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, interverrà il 21 aprile su “Pace, giustizia, materie prime ed ecologia: tutto è connesso”. Il relatore evidenzierà lo stretto collegamento fra le dimensioni umane, sociali ed economiche che attraversano il mondo: la consapevolezza di tale complessità è infatti un’esigenza imprescindibile per il presente e il futuro dell’umanità. Modererà la serata Emanuela Castello, giornalista dell’emittente televisiva TeleRadioPace TV di Chiavari.