A Savona un concorso per incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola

Savona. Il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con il Servizio Attività Educative del Comune di Savona, lanciano un’importante sfida rivolta a tutte le classi delle scuole primarie Astengo, XXV Aprile, Mazzini. Obiettivo del concorso è quello di incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, con un occhio di riguardo alle problematiche ambientali e non solo.

Un esempio: il servizio piedibus, che a Savona è svolto in convenzione con Auser (attualmente sono attive quattro linee che servono ciascuna un diverso plesso scolastico (XXV Aprile, Astengo, Mazzini e N.S. della Neve) più un’ulteriore linea svolta in convenzione con TPL che serve la primaria “Santuario”) e che costituisce una valida alternativa per recarsi a scuola in sicurezza e all’aria aperta. I bambini hanno tempo per chiacchierare con i compagni, fare nuove amicizie, svegliarsi per bene prima di arrivare a lezione, fare un po’ di sano movimento, conoscere meglio la propria città e diventare dei pedoni modello seguendo le raccomandazioni degli adulti accompagnatori.

La stessa sfida coinvolgerà, nella seconda fase di progetto prevista in autunno, anche le scuole primarie “Santuario” e “N.S. della Neve”.

“Il servizio gratuito di Piedibus in questo anno scolastico, in collaborazione con Auser, è ripartito alla grande dopo alcuni anni di calo di adesioni – commenta l’assessore alle Politiche Educative e Formazione, Elisa Di Padova – Riteniamo che sia un servizio importante, con molteplici vantaggi: facilita la vita alle famiglie, favorisce la socializzazione tra i bambini, educa al movimento e sensibilizza rispetto ai temi ambientali anche perché abbiamo abbinato la pratica alla teoria con diverse attività in collaborazione con il CEA di educazione alla mobilità scolastica sostenibile nelle classi e a iniziative ludiche com’è, appunto, il caso di questo contest”.

“Il concorso – spiega Michela Pizzorno, responsabile tecnico-scientifico del Centro Educazione Ambientale – fa seguito ad una serie di incontri formativi, a cura del CEA Riviera del Beigua, rivolti ad un totale di 20 classi appartenenti ai tre plessi scolastici. Durante gli incontri si sono alternate attività di brainstorming sui benefici ambientali e sui vantaggi del piedibus o comunque dei mezzi ecologici rispetto all’utilizzo di autovetture, semplici esperimenti su effetto serra e CO2, momenti di narrazione, filmati, rielaborazioni e discussione”.

Il concorso avrà decorrenza da lunedì 20 marzo a giovedì 20 aprile 2023. In questo arco di tempo ogni classe monitorerà i propri spostamenti. Gli alunni coinvolti dovranno impegnarsi ad effettuare il percorso casa-scuola nel modo più ecologico possibile. Saranno assegnati punteggi differenti sulla base della sostenibilità del mezzo di trasporto con cui i bambini si recheranno a scuola: piedi, bici, piedibus, autobus, auto…Le classi potranno inoltre guadagnare punti bonus in caso di nuove iscrizioni ai servizi piedibus, ma anche e soprattutto in caso di nuove disponibilità di volontari accompagnatori.

La classe che totalizzerà il punteggio più alto, e quindi risulterà più virtuosa, vincerà il concorso e ogni alunno di tale classe riceverà un piccolo regalo “ecologico”. Verrà premiata una classe per plesso scolastico.