A Savona il docufilm “Pietre parlanti”, la storia di sei donne della Resistenza savonese

Savona. Oggi mercoledì 29 marzo alle ore 17,30 si terrà nella Sala rossa del Palazzo comunale di Savona la presentazione del docufilm “Pietre parlanti – Sei storie di donne nella Resistenza Savonese” realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona “Umberto Scardaoni”, con il co-finanziamento della Fondazione Agostino De Mari e patrocinato dal Comune di Savona.

Il cortometraggio realizzato dal giornalista Mimmo Lombezzi e Anna Traverso con la collaborazione di Michele Delucis e a cui hanno partecipato testimoni e conoscenti dei fatti narrati attraverso anche la narrazione degli attori del gruppo “I cattivi maestri”, è un vero e proprio documento storico della Resistenza in provincia di Savona e mette in luce donne che caddero per la libertà dal nazifascismo.

Attraverso alcuni luoghi del territorio provinciale, da Savona ad Albenga a Vado Ligure, da Testico ai sentieri dell’entroterra di Albenga che videro protagonista Felice Cascione, vengono messe in luce le figure di donne vittime del fascismo come la Vadese Clelia Corradini, Ines Negri caduta ad Albissola, l’Albenganese Giovanna Viale (una delle 59 vittime della foce del fiume Centa), Elena Aicardi e Teresa Zerbone cadute nell’eccidio di Testico, Maria Giovanna Casanova e Alice Lionelli e ancora le Savonesi Franca Lanzone e Paola Garelli cadute al Priamar di Savona.

Il filmato si chiude con il racconto di una storia poco conosciuta: all’interno dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, un gruppo di suore dell’Ordine “Maria Bambina” curarono in segreto ebrei e partigiani, sostenendo di fatto l’epopea Resistenziale.