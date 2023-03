A Savona il corso di formazione “Oltre le mura” sul volontariato penitenziario e il recupero sociale

Savona. Partirà il prossimo mercoledì 15 marzo il corso di formazione “Oltre le mura”, attivato dalla diocesi di Savona-Noli, che ha come scopi principali la conoscenza della attuale realtà carceraria e la formazione di volontari interessati a prestare attività di sostegno ai detenuti in carcere e in misure alternative, agli ex detenuti e alle loro famiglie

Nei cinque incontri saranno affrontati i seguenti temi: il significato e l’evoluzione della pena; l’esecuzione penale interna ed esterna al carcere; la cosiddetta M.a.p. (messa alla prova); il volontariato penitenziario e il Sp.In. (Servizio di inclusione sociale).

Saranno relatori del corso il questore di Savona, magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari di carceri e di uffici e servizi collegati, volontari carcerari con numerose competenze ed esperienze.

Il corso di formazione è rivolto a: tutta la cittadinanza; associazioni ed Enti del Terzo Settore; parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali; centri di ascolto; docenti e personale della scuola; studenti maggiorenni, che potranno utilizzare le ore di formazione ai fini del percorso P.C.T.O. (alternanza scuola-lavoro). L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha accordato il suo patrocinio con nota protocollata numero 1610 del 22 febbraio. Il corso avrà come sede il seminario vescovile (via Ponzone a Savona) e orario dalle ore 18 alle ore 20 (segue cena a buffet). Gli incontri si svolgeranno il 15 e il 22 marzo, il 12 e il 19 aprile ed il 3 maggio 2023. La partecipazione è gratuita; si richiede solo di essere maggiorenni e non aver riportato condanne penali.

Per iscrizioni: ildono@fastwebnet.it. Per informazioni: Giulia Bandiera 3351997942; Laura Barberis 3470655926; Sergio Calvo 3393355246; Aureliano Deraggi 3477931556; Marco Giana 3480184435.