Savona. Come vuole la tradizione, anche questa mattina – sabato 18 marzo – è partita dal Duomo di Savona la processione diretta verso il Santuario. Tantissime le persone che si sono date appuntamento alle 7 per prendere parte al cammino. Secondo una stima, sono circa 3mila le persone che hanno partecipato, superando la presenza dello scorso anno.

La processione è tornata per il secondo anno dopo lo stop di due anni per la pandemia, anticipato ieri sera dalla tradizionale posa dei balunetti fuori dalle finestra delle proprie abitazioni, come omaggio alla Madonna della Misericordia, apparsa al contadino Antonio Botta il 18 marzo del 1536, da qui la Festa Patronale della città.

Ad aprire la processione il vescovo di Savona e il sindaco Marco Russo. L’arcivescovo metropolita di Genova Marco Tasca si è unito alla processione all’altezza della Chiesa parrocchiale San Bernardo nella frazione San Bernardo in Valle, dove è stato accolto dal vescovo, dalle autorità civili e militari. Al termine della processione, sul sagrato davanti alla Basilica, la celebrazione della Santa Messa.