A Plodio un incontro con i carabinieri per parlare di sicurezza

Plodio. Si è svolto ieri l’incontro sulla sicurezza organizzato dal Comune di Plodio.

L’evento si è tenuto alle 21 presso i locali dell’Asd Plodio in località Piani, alla presenza del comandante della stazione dei carabinieri di Carcare Francesco Guazzini.

Prevenire ed informare, è stato questo l’obiettivo dell’incontro, aperto alla popolazione, in cui si è parlato in particolare di truffe, furti e rapide per fornire ai cittadini, soprattutto i più anziani, un vademecum su come comportarsi in queste situazioni.