Pietra Ligure. “Crescere insieme in un mondo solidale ed inclusivo”: è l’incontro che avrà luogo martedì 21 marzo, alle ore 10.00, presso il Cinema Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure. Nell’occasione è prevista la proiezione del video “We run for women”, realizzato per la corsa sportiva contro la violenza sulle donne

We Run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato contro il femminicidio

L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Questura di Savona in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e l’A.s.d. RunRivieraRun, è pensata come un incontro tra le scuole e le Istituzioni e avrà il suo momento saliente nell’intervento del Questore di Savona dott.ssa Alessandra Simone, cui seguirà la presentazione del libro “Io e Spider-man. Storia vera di un Supereroe normale”, a cura del Cavaliere della Repubblica Italiana Mattia Villardita.

Parteciperà all’evento la campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti.

Pietra Ligure era stata protagonista di un convegno per la presentazione in anteprima nazionale dell’opuscolo “Questo non è amore”, campagna permanente finalizzata a diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione contro la violenza sulle donne, che aveva visto la partecipazione del prefetto Francesco Messina (Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato).

Violenza sulle donne, a Pietra un convegno e la gara "We run for women"

La brochure “Questo non è amore 2022” realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine, che contiene dati sul fenomeno, informazioni utili per i cittadini e storie di vita vissuta che hanno avuto un lieto fine.

E sulla gara podistica di 10 chilometri, che nasce con l’intenzione di unire i contenuti divulgativi riguardanti il grave fenomeno della violenza di genere con i messaggi di legalità e rispetto legati allo sport, è stato realizzato un video, che sarà, appunto, proiettato martedì prossimo. Alla gara competitiva anche i due atleti della Fiamme Oro Luminosa Bogliolo (ostacolista di Alassio e primatista italiana nei 100 metri ostacoli) e Daniele D’Onofrio (fondista).

“We Run for Women” è stata patrocinata da: Comune di Pietra Ligure, Comune di Borgio Verezzi, Provincia di Savona, Unione Industriali di Savona, Fondazione De Mari.