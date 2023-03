A Marina di Loano fanno tappa i bolidi della XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo

Loano. Faranno tappa a Marina di Loano sabato 25 marzo i bolidi che partecipano alla XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, in programma dal 23 al 26 marzo 2023. L’evento si riconferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica e preannuncia un’edizione ricca di novità imperdibili, logistiche e sportive.

“Per la quarta volta avremo l’onore ed il piacere di ospitare a Marina di Loano la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo – spiega Gianluca Mazza, A.D. di Marina di Loano – Un evento internazionale di cui siamo Gold Sponsor e che ci permetterà di offrire agli ospiti del 25 marzo un ‘assaggio’ della qualità della nostra accoglienza e del nostro territorio. Marina di Loano, è una struttura turistica d’avanguardia che offre servizi di eccellenza a 360 gradi per i diportisti e per gli ospiti che arrivano via terra, il tutto in un contesto che offre innumerevoli opportunità. Le auto che partecipano alla manifestazione sono autentici capolavori dell’ingegneria e del design e poterli ammirare da vicino rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati. La XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, dunque, è un’occasione unica per un’ulteriore valorizzazione del territorio e di Marina di Loano, riconosciuta dalla stampa internazionale come una delle 10 marine più belle del mondo e all’avanguardia per il rispetto e la protezione dell’ambiente. L’installazione di un impianto fotovoltaico, infatti, è soltanto l’ultimo elemento delle nostre azioni concrete messe in campo per la sostenibilità.”

La Coppa Milano Sanremo, da sempre un’occasione indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri, vede per questa XIV Rievocazione un importante incremento del numero di vetture partecipanti, confermando oltre il 30% di presenze in più rispetto all’edizione del 2022.

Il programma della XIV Rievocazione Storica

Numerose le novità previste, prima tra tutte il percorso che vedrà Milano come punto di partenza e arrivo e un incremento del percorso a oltre 900 chilometri, ovvero il 25% in più rispetto alla scorsa edizione. I “bolidi di ieri” attraverseranno paesaggi dal fascino intramontabile, alternando scorci ameni a scenari urbani attraverso i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, durante i quali potranno sfidarsi in 113 prove speciali, rendendo così la gara ancora più coinvolgente ed accattivante dal punto di vista sportivo.

Giovedì 23 marzo gli equipaggi si ritroveranno presso l’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport, dove dopo le verifiche tecniche e sportive e gli emozionanti giri liberi in pista, inizierà la gara vera e propria. Venerdì 24 marzo gli equipaggi partiranno da Milano alla volta delle prime prove cronometrate, attraverseranno il Monferrato, le Langhe e affronteranno il Colle d’Oggia e del Melogno fino ad arrivare a Sanremo.

Sabato 25 marzo gli equipaggi ripartiranno da Sanremo affrontando nuovamente il Colle d’Oggia per poi passare nel borgo medievale di Zuccarello, fino ad arrivare sul mare per il light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. Mentre i partecipanti all’evento saranno ospiti dello Yacht Club di Marina di Loano, i loro “bolidi” saranno in bella mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, a disposizione di quanti vorranno ammirarle da vicino. Un’occasione unica per scoprire tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, che hanno scritto la storia dell’automobilismo e dell’ingegneria. Nel pomeriggio la carovana giungerà nel cuore di Genova.

Domenica 26 marzo sarà la giornata decisiva e vedrà i bolidi di ieri arrivare a Pavia. La Coppa Milano-Sanremo si sposterà poi a Milano, dove si terrà la cerimonia finale di premiazione.

Per tutte le informazioni su programma, risultati ed eventi collaterali è possibile visitare il sito ufficiale della XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo all’indirizzo https://milano-sanremo.it/.

La XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è promossa da Equipe Grand Prix, Automobile Club Milano, ACI Storico, ACI Sport, Milano Corse, Autodromo di Monza, Epoca Championship e patrocinata da: Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Piemonte, Comune di Milano, Comune di Monza, Comune di Asti, Comune di Sanremo, Comune di Genova, Comune di Loano, Comune di Sassello, Comune di Pavia. La XIV Rievocazione Storica vanta partner illustri: Urban Up | Unipol, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo Unipol e Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A. Riva Brand Experience, esclusivo partner del tradizionale contest di eleganza dinamico che si svolgerà durante la gara, sarà Joint Presenting Sponsor dell’edizione. Tra i supporter dell’evento, il Consorzio dell’Asti DOCG, official supplier della gara per il settore beverage, Marina di Loano S.p.A., che ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso, Wyler Vetta – Official Time Keeper, Nashi Argan e Milano Verticale | UNA Esperienze, location esclusiva della serata inaugurale. Gli Official Supplier dell’edizione 2023 sono: ACI Global, Castrol, Milano Classiche, OLIO, Asti Vibes, Lycam, Wave Italy, Officina delle Essenze, Casinò di Sanremo, Banca Caraglio, Foulon, Esteticar, Classic Rental Car, Poltu Quatu Classic, Zero Time, Argo-Be Traced.